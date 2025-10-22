Identidad

Recupera tu contraseña del Saime a través de mensajería de texto: estos son los pasos

Un mecanismo necesario para acceder a los servicios en línea  del organismo

Por Genesis Carrillo
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 10:43 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió en redes sociales, una guía con los pasos necesarios para la recuperación de contraseñas. 

Un mecanismo necesario para acceder a los servicios en línea en casos donde el sistema no reconozca la clave actual.

Así recuperas la contraseña: 

  • Ingresar a la página oficial del Saime y hacer clic en “Iniciar Sesión”.
  • Seleccionar la opción “¿Olvidó su contraseña?”.
  • Ingresar el número de cédula y especificar si se es venezolano o extranjero cedulado. Luego, hacer clic en “Confirmar”.
  • Elegir uno de los métodos de recuperación: Correo electrónico, Mensajería de texto y Preguntas de seguridad. 
  • Si se selecciona la opción de preguntas de seguridad, responder correctamente la pregunta que el sistema muestre.
  • Una vez validada la respuesta, se habilitará el ingreso de una nueva contraseña.
  • El sistema enviará un código de validación al correo electrónico registrado, con una validez de 20 minutos.
  • Ingresar el código en las casillas correspondientes y establecer una nueva clave que contenga al menos ocho caracteres, una letra mayúscula y números.
  • Hacer clic en “Validar” para completar el proceso.
