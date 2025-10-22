Recupera tu contraseña del Saime a través de mensajería de texto: estos son los pasos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió en redes sociales, una guía con los pasos necesarios para la recuperación de contraseñas.
Un mecanismo necesario para acceder a los servicios en línea en casos donde el sistema no reconozca la clave actual.
Así recuperas la contraseña:
- Ingresar a la página oficial del Saime y hacer clic en “Iniciar Sesión”.
- Seleccionar la opción “¿Olvidó su contraseña?”.
- Ingresar el número de cédula y especificar si se es venezolano o extranjero cedulado. Luego, hacer clic en “Confirmar”.
- Elegir uno de los métodos de recuperación: Correo electrónico, Mensajería de texto y Preguntas de seguridad.
- Si se selecciona la opción de preguntas de seguridad, responder correctamente la pregunta que el sistema muestre.
- Una vez validada la respuesta, se habilitará el ingreso de una nueva contraseña.
- El sistema enviará un código de validación al correo electrónico registrado, con una validez de 20 minutos.
- Ingresar el código en las casillas correspondientes y establecer una nueva clave que contenga al menos ocho caracteres, una letra mayúscula y números.
- Hacer clic en “Validar” para completar el proceso.
