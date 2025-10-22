Recupera tu contraseña del Saime a través de mensajería de texto: estos son los pasos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió en redes sociales, una guía con los pasos necesarios para la recuperación de contraseñas.

Un mecanismo necesario para acceder a los servicios en línea en casos donde el sistema no reconozca la clave actual.

Así recuperas la contraseña:

Ingresar a la página oficial del Saime y hacer clic en “Iniciar Sesión”.

Seleccionar la opción “¿Olvidó su contraseña?”.

Ingresar el número de cédula y especificar si se es venezolano o extranjero cedulado. Luego, hacer clic en “Confirmar”.

Elegir uno de los métodos de recuperación: Correo electrónico, Mensajería de texto y Preguntas de seguridad.

Si se selecciona la opción de preguntas de seguridad, responder correctamente la pregunta que el sistema muestre.

Una vez validada la respuesta, se habilitará el ingreso de una nueva contraseña.

El sistema enviará un código de validación al correo electrónico registrado, con una validez de 20 minutos.

Ingresar el código en las casillas correspondientes y establecer una nueva clave que contenga al menos ocho caracteres, una letra mayúscula y números.

Hacer clic en “Validar” para completar el proceso.

