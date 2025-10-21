Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas y desde el Complejo Educativo “Lino Gallardo”, ubicado en el sector Los Mecedores de la parroquia La Pastora de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, expresó la necesidad de mantenerse alerta ante el paso de la onda tropical número 48.

“Está entrando la onda tropical 48 y hay un huracán formándose aquí, subiendo por el Caribe. Ha habido lluvias fuertes”, alertó el primer mandatario, según refiere una NDP.

Maduro anuncia medidas "prudentes" ante onda tropical en Venezuela

Vale resaltar que, según pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), entre el miércoles 22 y jueves 23 de octubre se aproximará la onda tropical número 48, mientras que la onda tropical número 49 arribará al territorio venezolano entre el viernes 24 y el sábado 25; además, se prevé que la onda tropical número 50 pase por la geografía nacional entre el domingo 26 y el lunes 27 de octubre.

Ante esta situación climática, los funcionarios y funcionarias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) realizan un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, tal como lo establecen las ordenanzas emanadas del Ejecutivo Nacional.

Tales acciones se llevan a cabo a través del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el fin de emitir alertas tempranas, salvaguardar a la población venezolana y tomar las medidas necesarias en caso de emergencia.

