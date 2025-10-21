Inameh informa sobre tormenta tropical Melissa: ¿Hay riesgo para Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 21 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre la formación de la tormenta tropical Melissa.

A través de sus redes sociales, el organismo compartió los detalles de la trayectoria y su impacto sobre Venezuela.

Inameh informa sobre tormenta tropical Melissa

En tal sentido, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que actualmente su centro se ubica a unos 250 kilómetros al noreste de la península de Paraguaná.

Además, informó que la tormenta tropical Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1003 hPa (hectopascales), con una trayectoria en dirección oeste, y en las próximas horas se espera que se desplace en dirección noroeste.

En ese contexto, enfatizó que no representa riesgo directo para Venezuela.

Pronóstico del Inameh para las próximas horas

Más temprano, el Inameh informó que se observa nubosidad fragmentada y algunas zonas poco nubladas en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón y Zulia.

De igual forma, añadió que habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón, los Andes y Zulia.

