¿Qué debo hacer si mi cita del Saime es el 20 de octubre?: esto dijo el organismo

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este domingo sobre las acciones a tomar ante una cita pautada para el lunes 20 de octubre.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime informó que debían hacer esas personas que tenían una cita pautada para esta fecha, respecto al decreto de día de júbilo no laborable.

Día de Júbilo no laborable

Ante el decrerto, el Saime indicó los pasos a seguir para esas personas o usuarios que tenían cita para el día lunes 20 de octubre de 2025.

En este sentido, indica el organismo que "esa cit aha sido cancelada", por lo que indicó a los usuarios a seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sistema Saime a través de su página web

Regendar la cita pautada a un día laborable disponible en el sistema

Asimismo, resalta que reaunadarán sus actividades el día martes 21 de octubre en todas las sedes del organismo en el territorio nacional.

Día de júbilo nacional no laborable

Esta medida se debe al acatamiento de la declaratoria de Días de Júbilo Nacional no laborables decretados por el presidente Nicolás Maduro, para honrar a los nuevos santos venezolanos.

Los ciudadanos que requieran realizar trámites durante este período deberán tomar previsiones o recurrir a las plataformas digitales habilitadas por ambas organizaciones.

