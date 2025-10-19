Saime y Cantv emiten aviso sobre día no laborable: sepa cómo trabajarán este lunes 20 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), anunciaron la suspensión temporal de sus actividades presenciales.

Esta medida se debe al acatamiento de la declaratoria de Días de Júbilo Nacional no laborables decretados por el presidente NicolásMaduro, para honrar a los nuevos santos venezolanos.

Los ciudadanos que requieran realizar trámites durante este período deberán tomar previsiones o recurrir a las plataformas digitales habilitadas por ambas organizaciones.

¿Cuándo reanudan sus operaciones?

La inactividad en las oficinas del SAIME y CANTV, programada para este inicio de semana, obliga a los usuarios a reprogramar sus visitas o gestiones presenciales.

La reanudación de la medida, que se extiende a nivel nacional, se fijó de manera simultánea para el martes 21 de octubre, marcando el retorno a la normalidad operativa en ambas dependencias.

El Saime invitó a sus usuarios a mantenerse al tanto de cualquier novedad a través de sus redes sociales oficiales.

Por su parte, Cantv notificó a sus clientes y suscriptores que sus oficinas de atención comercial permanecerán cerradas únicamente el lunes 20 de octubre de 2025, en cumplimiento con la misma declaración de Días de Júbilo Nacional.

A diferencia del Saime, que incluye el este domingo 19, Cantv solo menciona el lunes como día de cese de operaciones.

Canales digitales de autogestión

La compañía estatal de telecomunicaciones hizo un llamado especial a sus usuarios para que utilicen sus canales de atención digital como alternativa.

Cantv exhortó a la ciudadanía a aprovechar su asistente virtual, "Cati", disponible tanto en el portal web cantv.com.ve como a través de Telegram, utilizando el alias @CatiCantv_Bot. Se aclaró que estos canales están destinados prioritariamente a requerimientos de autogestión.

Igualmente, la página web del Saime se encuentra disponible para consultas respecto a trámites y documentación.

