Estudiantes de Carolina del Norte: así pueden aprovechar el beneficio ‘Countdown for College’ del 20 al 26 de octubre

En Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU) existe una iniciativa estatal anual que ofrece ciertas facilidades y ayudas a ciertos estudiantes, descubra de qué se trata y por qué la semana del 20 al 26 es crucial.

Estamos hablando de NC Countdown to College, conocida en español como ‘Cuenta Regresiva para la Universidad’, la cual está diseñada para estudiantes de último año de preparatoria -high school- para completar los pasos cruciales de inscripción en la universidad.

Esta iniciativa, promovida por la College Foundation of North Carolina (CFNC), se centra en tres componentes clave para facilitar el acceso a la educación superior:

Residencia (Residency): Ayudar a los estudiantes a completar el Servicio de Determinación de Residencia de Carolina del Norte (Residency Determination Service o RDS) para calificar para las tasas de matrícula dentro del estado, que son considerablemente más bajas.

Ayuda Financiera (FAFSA): Fomentar y asistir a los estudiantes en completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para acceder a becas, subvenciones y otras formas de ayuda financiera.

Solicitudes de Admisión (Applications): Apoyar a los estudiantes en el proceso de solicitud a universidades y colegios comunitarios.

Además, desde este lunes 20 y hasta el domingo 26, se estará llevando a cabo uno de sus beneficios más conocidos y esperados por las familias, se trata de la “College Application Week”, o “la Semana de Solicitud de Ingreso a la Universidad”.

Lo que debes saber sobre la aplicación a la College Application Week

Durante este evento, muchas universidades eximen a los estudiantes del pago de las cuotas de solicitud.

Lo primero que debes chequear las listas que especifican qué universidades están renunciando a las tarifas de solicitud, según su tipo de estudiante.

Es decir: primer año, transferencia, readmisión.

Luego debes crear una cuenta de CFNC o actualízala, solo por este canal se puede aprovechar la excepción: College for North Carolina - Log in Utiliza la función de búsqueda de universidades de CFNC para obtener más información sobre estos colegios y universidades, y guarde sus mejores opciones en Mi panel de control. Cuando comience la Semana de Solicitud de Ingreso a la Universidad el 20 de octubre a las 7:30 a.m. ET, inicie sesión en su cuenta CFNC.org para presentar su solicitud.

Universidades participantes: según su tipo de estudiante

- En el caso de estudiantes de primer año, las universidades destacadas que eximen las tarifas de solicitud durante la semana son:

Universidad Estatal de Elizabeth City

Universidad de Elon

Universidad Central de Carolina del Norte

Universidad de Carolina del Norte Asheville

Entre otras 41 universidades y los 58 colegios comunitarios de Carolina del Norte.

- Para NC Collect Connect, las universidades que eximen las tarifas de solicitud durante la semana, las principales son:

Universidad de Greensboro

Universidad Estatal de Fayetteville

Universidad Central de Carolina del Norte

Universidad de Carolina del Norte Asheville

Esto, entre otras 34 universidades.

- En el caso de los estudiantes que buscan readmisión, las universidades que eximen las tarifas de solicitud durante la semana destacan:

Universidad Central de Carolina del Norte

Universidad de Shaw

Universidad William Peace

Universidad de Carolina del Norte Asheville

Esto, entre otras 18 universidades.

- Para estudiantes que buscan transfer de una universidad a otra, las principales universidades que eximen las tarifas de solicitud durante la semana, son:

Universidad de Davidson

Universidad de Shaw

Universidad William Peace

Universidad Estatal de Fayetteville

Entre otras 35 universidades y los 58 colegios comunitarios de Carolina del Norte.

Tenga en cuenta que incluso existe una lista extra para universidades que ofrecen exenciones para otros tipos de estudiantes, como; de segundo grado, transitoria, graduados, visitante, adulto, posgrado, entre otros.

Solo debe recordar leer las instrucciones de cada institución; ya que algunos pueden tener instrucciones o criterios específicos para los solicitantes.

Puede revisar las listas completas en este enlace: Universidades de CFNC que participan en CAW.

Si tiene dudas, puede comunicarse al 866.866.CFNC(2362), el cual es un número gratuito.

