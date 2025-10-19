Qué hacer si un familiar muere dentro de casa en Venezuela: guía legal, médica y administrativa

Suscríbete a nuestros canales

Ante el fallecimiento de un familiar en casa, muchas personas desconocen los pasos legales y médicos que deben seguir en Venezuela.

Aunque el momento es difícil, es fundamental actuar con rapidez y precisión para evitar complicaciones posteriores.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que los familiares directos pueden actualizar el estatus del fallecido en el sistema nacional, evitando así el uso indebido de su documento de identidad.

Qué hacer si un familiar muere en casa: pasos médicos y administrativos

Si la muerte ocurre por causas naturales, el primer paso es contactar a un médico que certifique el fallecimiento. Este debe emitir un informe médico con nombre, cédula, dirección y causa de muerte del difunto.

Con ese documento, el familiar debe acudir a la prefectura, ambulatorio o registro correspondiente para solicitar el certificado de defunción (EV-14), que será firmado por el médico autorizado.

Documentos necesarios para iniciar el trámite

Para avanzar con los trámites funerarios, se requiere la cédula del fallecido (original y copia), la cédula del familiar responsable y el certificado de defunción. Con estos documentos, la funeraria podrá retirar el cuerpo y gestionar los permisos de inhumación o cremación ante el registro civil parroquial.

En caso de no contar con médico tratante, se debe acudir al Cicpc para abrir una investigación. Los funcionarios trasladarán el cuerpo a la morgue, donde el patólogo emitirá el certificado tras la autopsia.

Procedimientos especiales según la causa de muerte

Si la muerte fue por accidente o causas no naturales, el cuerpo debe ir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Allí se realiza la autopsia y se entrega el certificado de defunción.

En casos sospechosos de COVID-19, el Senamecf activa un cerco epidemiológico y retira el cuerpo con bioseguridad. No se realiza autopsia, y el velorio se limita a una hora con máximo 10 personas.

Actualización del estatus en el Saime

Una vez obtenida el acta de defunción, los familiares pueden acudir a cualquiera de las 140 oficinas del Saime para actualizar el estatus del fallecido. En Caracas, el trámite se realiza en la sede central, ubicada en la avenida Baralt.

Los requisitos incluyen el acta de defunción, copia de la cédula del fallecido y del solicitante. Solo familiares directos pueden realizar esta gestión.

Recomendaciones finales

Es importante conservar todos los documentos originales y copias. Si se requiere orientación adicional, se puede contactar a organizaciones como AMIGO o consultar directamente en el registro civil de la parroquia.

Actuar con rapidez y seguir los pasos correctos permite evitar retrasos, proteger la identidad del fallecido y garantizar un cierre legal y digno del proceso.

