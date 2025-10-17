Récord sombrío: este estado lidera las ejecuciones en cárceles de EEUU durante 2025

Suscríbete a nuestros canales

En lo que va del 2025, Florida ha ejecutado a 14 personas, cifra que representa un récord histórico para este estado desde que se reinstauró la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. Este número supera ampliamente el máximo anterior, que era de ocho ejecuciones anuales, alcanzado en 1984 y empatado en 2014.

La última ejecución reportada fue la de Samuel Smithers, condenada por homicidio múltiple, realizada en la prisión estatal de Raiford mediante inyección letal.​

Detalles de las ejecuciones y contexto

Estas ejecuciones forman parte de un aumento general en el uso de la pena de muerte en Estados Unidos en 2025, donde Florida lidera con la mayor cantidad seguida por Texas y Carolina del Sur.

Varios presos condenados por asesinatos violentos han sido ejecutados, algunos tras años en el corredor de la muerte. La gestión del gobernador Ron DeSantis ha sido un factor relevante en este aumento, autorizando un total de 14 ejecuciones para este año.

“Necesitamos enviar un mensaje claro: los delitos capitales tienen consecuencias severas, y Florida no dudará en aplicar la máxima sanción”, fueron algunas declaraciones del gobernador.

Reacciones y controversias

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos pro abolición han manifestado su preocupación por este récord, especialmente en casos en los que la defensa alegó discapacidades cognitivas o procesos judiciales cuestionables. A pesar de las críticas y solicitudes para detener las ejecuciones, las autoridades estatales han continuado con la aplicación de la pena capital, siguiendo la legislación vigente en Florida.​

Grace Ellen Hanna, portavoz de Floridians for Alternatives to the Death Penalty, quien forma parte de una de estas organizaciones pro abolición declaró:

“Este, es el ritmo más rápido que hemos visto en Florida, el más alto en un solo año. Estamos en camino de romper todo tipo de récords, todo tipo de malos récords en el país”, expresó Hanna.

