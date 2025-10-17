Sistema Patria activaría bono para los jubilados este 17 de octubre: conozca el monto

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 17 de octubre, el Sistema Patria comenzará el pago del bono "Ingreso por Guerra Económica", específicamente dirigido a los jubilados que formaron parte de la administración pública.

Los jubilados serán notificados directamente a través de un mensaje de texto oficial remitido desde el número 3532 y, de manera simultánea, podrán verificarlo a través de la aplicación veMonedero.

¿Cuál es el monto para los jubilados?

Para el presente mes, los jubilados podrían recibir una suma de 22.288 bolívares, lo cual, al considerar la tasa vigente del Banco Central de Venezuela, se traduce en aproximadamente 112 dólares. .

Paralelamente, la plataforma ya comenzó a liberar otros pagos recientes, destacando los siguientes:

Ingreso contra la Guerra Económica: asignado por un valor de 23.880 bolívares.

Bonificación de Fin de Año: entregado por la cantidad de 3.980 bolívares.

Calendario extraoficial para el pago de aguinaldos 2025

Mirando hacia el cierre de 2025, el Sistema Patria maneja un esquema de fechas que respeta la tradición de pago de los aguinaldos. Las fechas probables de pago son:

Primer mes de aguinaldos : entre el 10 y el 15 de octubre.

: entre el 10 y el 15 de octubre. Segundo mes de aguinaldos : entre el 3 y el 7 de noviembre.

: entre el 3 y el 7 de noviembre. Tercer mes de aguinaldos: programado para ser depositado entre el 25 y el 28 de noviembre.

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos en Patria?

El proceso de denuncia es directo y se realiza siguiendo estos sencillos pasos:

Acceder a la configuración de la cuenta personal, seleccionando la pestaña de "Perfil".

En el menú desplegable que aparece a la derecha, seleccionar la opción "Bloqueos y Denuncias".

Hacer clic en la sección de "Denuncias".

Ingresar la información de identificación del denunciado, que puede ser la cédula, RIF, número telefónico o correo electrónico.

Seleccionar el motivo de la denuncia de la lista preestablecida: "cobra por entregar beneficios", "estafa a personas en el uso de la plataforma" o "recibe un beneficio que no le corresponde".

Para finalizar y formalizar el reporte, pulsar el botón de "Denunciar".

