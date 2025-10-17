Icónica tienda de electrodomésticos abre nueva mega sucursal en Caracas: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 17 de octubre, una nueva tienda de electrodoméstico abrirá sus puertas en una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.

De acuerdo con la información compartida por la empresa en su cuenta en Instagran y Tiktok, el evento marca el regreso de una firma reconocida por su sistema de ventas a crédito y por su presencia histórica en el mercado venezolano.

La apertura busca responder a la demanda de productos tecnológicos y del hogar, en un contexto donde el financiamiento accesible vuelve a ser clave para muchas familias.

Tienda de electrodoméstico: nueva sede en Sabana Grande

En tal sentido, la nueva sucursal estará en el Bulevar de Sabana Grande a pocos metros de City Market. La ubicación facilita el acceso peatonal y conecta con una zona de alto tránsito comercial.

La inauguración está prevista para la 1:00 p.m. y contará con atención personalizada, además de opciones de pago en cuotas a través de la plataforma Cashea.

Catálogo variado y opciones de financiamiento

Además se conoció que la tienda ofrecerá electrodomésticos, equipos de sonido y tecnología móvil. Aunque el enfoque no es promocional, se habilitarán descuentos por apertura y asesoría directa para facilitar la compra informada.

Los clientes podrán adquirir productos sin necesidad de tarjeta de crédito, lo que amplía el acceso a bienes de alto valor en un entorno económico complejo.

Historia comercial y adaptación al presente

Durante décadas, IMGEVE fue referencia nacional en ventas a crédito. Sus campañas publicitarias y sucursales en ciudades como Maracay, Maracaibo y Caracas marcaron una época.

Hoy, la marca se adapta al consumidor digital, manteniendo su esencia de servicio y accesibilidad. La reapertura busca recuperar la confianza de quienes recuerdan sus vitrinas y facilidades de pago.

