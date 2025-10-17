Vuelos

Aerolínea venezolana tendrá vuelos directos a la segunda ciudad más grande de Rusia: conozca los detalles

Por Yasmely Saltos
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 11:26 pm

La aerolínea venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) anunció el lanzamiento de una nueva ruta aérea que conectará a Venezuela directamente con San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, a partir del 2 de noviembre.

El nuevo servicio busca fortalecer la conectividad entre ambas naciones y se considera un movimiento estratégico que responde a la creciente demanda de viajes en el contexto de mayor acercamiento bilateral.

Detalles Operativos y Conexión Caribeña

El itinerario establecerá un servicio regular de vuelos directos entre Rusia, Venezuela y Cuba, utilizando las siguientes terminales aéreas:

  • Ruta: Aeropuerto Internacional Púlkovo de San Petersburgo (LED) – Varadero, Cuba (VRA) – Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Caracas (CCS).

  • Inicio de Operaciones: 2 de noviembre.

  • Frecuencia: Los vuelos se realizarán con una frecuencia quincenal (dos veces al mes).

  • Aeronave: La ruta será operada con aviones Airbus A340-600, adecuados para vuelos transcontinentales.

Este nuevo enlace impulsa el turismo y facilita el acceso de los ciudadanos rusos a los destinos caribeños y venezolanos, sumando a San Petersburgo a la lista de destinos rusos de Conviasa.

 

 

