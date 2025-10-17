No lo consuma: ordenan retiro de este arroz por grave riesgo de contaminación con piedras y parásitos

Suscríbete a nuestros canales

La empresa Ben's Original anunció un retiro voluntario de múltiples lotes de varios tipos de arroz que podrían contener piedras pequeñas. La alerta indica que la presencia de estos cuerpos extraños proviene de la granja donde se cultiva el arroz, y su ingestión podría ocasionar lesiones en la boca y el tracto digestivo.

Los productos afectados corresponden a arroz blanco de grano largo, arroz integral y arroz de grano largo con arroz silvestre, todos listos para consumo. La medida se ajusta a lotes específicos con fechas de caducidad hasta agosto de 2026.

Quienes hayan adquirido estos paquetes deben abstenerse de consumirlos y pueden contactarse con el servicio al cliente de la empresa para mayores indicaciones.

Productos afectados y distribución

Los lotes retirados incluyen:

Arroz blanco de grano largo (códigos 533ELGRV22 y 534ALGRV22)

(códigos 533ELGRV22 y 534ALGRV22) Arroz integral (códigos 534AMGRV22, 534BMGRV22 y 534DMGRV22)

(códigos 534AMGRV22, 534BMGRV22 y 534DMGRV22) Arroz de grano largo y silvestre (códigos 533BMGRV22, 533CLGRV22 y 533CMGRV22)

Estos productos han sido distribuidos en tiendas como HEB, Target, Amazon, Piggly Wiggly y United Markets, entre otras, en Estados Unidos. También fueron distribuidos a través de mayoristas entre agosto y septiembre de 2025.

Riesgos asociados y recomendaciones

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alerta sobre el peligro que implica consumir estos productos contaminados, dado que las piedras pequeñas pueden causar daños como cortes o perforaciones en la boca o en el tracto digestivo. Además, existe el riesgo de que estas piedras contengan bacterias o parásitos que podrían generar infecciones.

La empresa no ha reportado casos de lesiones o enfermedades derivadas del consumo, pero recomienda a los consumidores revisar los códigos de lote en los paquetes y contactarse con el servicio de atención para coordinar la devolución o el descarte seguro de los productos.

"Ben's Original ha iniciado un retiro voluntario en Estados Unidos de un número limitado de productos Ben's Original de arroz blanco de grano largo, integral y de grano largo y silvestre, debido a la posible presencia de pequeñas piedras naturales provenientes de la plantación de arroz. Estas pequeñas piedras representan un posible riesgo de lesiones en la boca o el tracto digestivo si se consumen", se lee en el comunicado de la FDA.

