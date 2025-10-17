IRS advierte sobre sanciones y castigos para los extranjeros que tengan vencido este documento

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a miles de inmigrantes que enfrentan posibles sanciones si no reactivan a tiempo su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), un documento importante para los extranjeros que declaran impuestos federales.

La falta de renovación de este número, que identifica a quienes no califican para un Número de Seguro Social, puede acarrear multas y la pérdida de beneficios fiscales justo antes del inicio de la temporada de impuestos de 2026.

Específicamente, el IRS establece que un ITIN caduca automáticamente el 31 de diciembre del tercer año si el contribuyente no lo utiliza en una declaración de impuestos federal, según informa El Cronista.

Mantener el número activo resulta obligatorio para evitar demoras en el procesamiento de la declaración y el riesgo de que el gobierno retenga beneficios o aplique intereses por presentar información desactualizada.

Consecuencias

La inactividad del ITIN provoca consecuencias financieras directas, incluyendo la pérdida de créditos fiscales importantes como el Crédito por Hijos o el Crédito por Ingreso del Trabajo.

Los contribuyentes deben renovar su ITIN siguiendo un proceso similar a la solicitud inicial: completan el Formulario W-7, marcan la opción de "Renovar un ITIN existente" e indican el motivo de la renovación.

Además, requieren adjuntar los documentos de identidad y, si aplica, certificados que justifiquen cambios de nombre, como una orden judicial o un certificado de matrimonio.

Para el caso de cónyuges o dependientes, el ITIN debe estar vigente y la persona debe aparecer en la declaración federal junto con los anexos necesarios que justifiquen el beneficio tributario que se reclama.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



