Tormenta helada llega a Nueva York: estas son las recomendaciones por el frío extremo

Con la llegada de las bajas temperaturas y las tormentas heladas en Nueva York, es crucial tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y el bienestar.

De acuerdo a un informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se alerta frío extremo desde la madrugada de este jueves 16 de octubre.

Las zonas más afectadas serán Erie, Genesee, Livingston, Wyoming, Chautauqua y Oswego.

¿Qué se puede hacer para enfrentar el frío en Nueva York?

1. Vestimenta adecuada

Es fundamental vestirse de manera apropiada para enfrentar el frío en Nueva York. Se debe optar por varias capas de ropa para atrapar el calor corporal. La ropa térmica es altamente recomendable.

Asimismo, lo ideal es incluir gorros, guantes y bufandas para resguardar las extremidades de las tormentas heladas.

2. Calefacción

Para mantener el calor en casa, se verifica que no haya corrientes de aire frío. Para ello se utilizan burletes en puertas y ventanas para aislar el ambiente. Además, mantener las cortinas cerradas durante la noche ayudará a conservar el calor acumulado.

3. Preparación del vehículo

Quienes necesitan desplazarse deben asegurarse de que su vehículo esté preparado para las condiciones invernales.

Se recomienda instalar neumáticos de invierno y verificar que el líquido anticongelante esté en niveles óptimos. Es recomendable que el tanque de gasolina esté lleno para evitar que se congele y garantizar que pueda desplazarse si es necesario.

4. Kits de emergencia y suministros

Ante la posibilidad de una fuerte nevada, es prudente tener dos kits de emergencia listos. Uno debe contener linternas, pilas, mantas térmicas y un botiquín de primeros auxilios.

El otro kit debe incluir alimentos no perecederos para asegurar que tengas provisiones en caso de que las nevadas bloqueen el acceso al hogar.

5. Evitar exposición

Finalmente, es importante limitar el tiempo al aire libre durante condiciones climáticas extremas, al igual que evitar salir si hay viento fuerte o temperaturas muy bajas y mantenerse informado sobre las advertencias meteorológicas de la ciudad de Nueva York.