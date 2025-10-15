Derrumbe en Nueva York: estacionamiento colapsa y aplasta varios autos en este condado

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles se registró una situación de emergencia en un estacionamiento de varios niveles, donde una sección de la estructura colapsó en horas de la mañana, el evento ocurrió de manera inesperada dañando autos y partes de las calles adyacentes.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran una viga metálica caída junto a fragmentos de concreto, que habrían aplastado al menos tres vehículos dentro del estacionamiento.

Videos compartidos a través de la aplicación Citizen muestran una intensa actividad de bomberos y policías alrededor del edificio.

Esto es lo que se sabe hasta el momento

De acuerdo con información publicada en el portal web de Telemundo 47 y Univision, el incidente se produjo cuando una sección del cuarto piso colapsó sobre el nivel inferior, afectando varios automóviles que se encontraban estacionados.

El Departamento de Seguridad Pública local confirmó que se trató de un derrumbe parcial y procedió al cierre de las calles adyacentes para facilitar las labores de investigación y evitar el acceso de personas a la zona.

El evento ocurrió en el estacionamiento ubicado en 44 South Broadway, cerca de un complejo comercial en el centro de White Plains, condado de Westchester, estado de Nueva York, el miércoles 15 de octubre de 2025, alrededor de las 9:45 am.

El estacionamiento, que se cree cuenta con hasta 12 niveles, fue evacuado completamente y las autoridades mantienen un perímetro de seguridad.

Bomberos confirmaron que no hay informes de personas heridas o atrapadas dentro del estacionamiento, mientras ingenieros evalúan la estabilidad del resto de la estructura e inspectores investigan las posibles causas del colapso.

