¡Terror en New York! Reportan derrumbe en parte de un edificio de 17 pisos: inspeccionan la zona

Este miércoles 1 de octubre, un incidente interrumpió la tranquilidad de la mañana en el condado de El Bronx, Nueva York.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, se pronunció en su red social de X, para advertir sobre una explosión de considerable magnitud, que provocó el colapso parcial de un edificio.

La emergencia desató de inmediato un masivo despliegue de equipos de respuesta, forzando a las autoridades a acordonar la zona y emitir alertas para evitar el área.

¿Qué ocurrió en Nueva York?

El suceso, que convirtió una sección del inmueble en una pila de escombros, ocurrió en el barrio de Mott Haven.

Las impactantes imágenes, que comenzaron a circular por redes sociales, mostraban una de las esquinas del edificio completamente derruida, desde los cimientos hasta el techo.

Los residentes que presenciaron la dramática escena, brindaron los primeros reportes de lo ocurrido ante sus ojos.

¿Qué se sabe sobre la zona afectada?

La explosión se registró aproximadamente a las 8:10 a.m. en la avenida Alexander, cerca de la calle 135 Este, informaron los Bomberos de New York.

La estructura dañada corresponde a un edificio de 17 pisos (mencionado también como de 20 pisos en otros reportes) que forma parte de un complejo de vivienda pública.

Al momento del derrumbe, una densa nube de polvo se elevó sobre la manzana, evidenciando la violencia del impacto que sufrió la edificación.

Causa bajo investigación

Aunque la hipótesis de una fuga de gas es la más mencionada por las autoridades y medios locales como detonante, el daño principal se concentró inicialmente en la zona del pozo del incinerador interno del edificio.

Estos ductos, históricamente utilizados para desechar y quemar basura en inmuebles neoyorquinos, habrían servido como canal para la onda expansiva o como el punto más débil de la estructura ante la explosión, lo que explicaría el colapso parcial de esa sección específica.

La causa oficial, sin embargo, sigue bajo inspección por parte del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Hasta el momento, el FDNY confirmó que no hay heridos reportados. A pesar de la cercanía con una escuela, las autoridades no consideraron necesario ordenar evacuaciones en el plantel.

El alcalde Adams, indicó que se está llevando a cabo una evaluación completa del sitio. El llamado a la ciudadanía fue claro y urgente: "Por favor, eviten la zona por su seguridad".

Las autoridades piden a los conductores mantenerse alejados de la avenida Alexander para garantizar el acceso y la operatividad de los equipos de rescate y técnicos que inspeccionan la integridad estructural del inmueble.

La noticia sigue en desarrollo.

