Revelan balance de víctimas tras explosión de camión con gas en México: así ocurrió el incidente

La explosión de una cisterna de gas al oeste de la Ciudad de México ocasionó un fatal incendio que alcanzó a varios vehículos que circulaban en las inmediaciones del Puente de La Concordia.

En horas de la mañana de este jueves, la secretaria de Gestión Integral y Protección Civil de la ciudad, Myriam Urzúa, estableció un contacto telefónico con medios locales, en el cual confirmó que la cifra de muertos se elevó a seis personas.

Asimismo, la funcionaria confirmó que se registraron 23 heridos, de los cuales 19 se encuentra en estado crítico.

Explosión en cisterna de gas causa daños graves

Urzúa, precisó que, durante el momento de la explosión, la cisterna cargaba 49.500 litros de combustible.

Ante la gravedad del siniestro, la secretaria de Protección Civil envió sus condolencias y emitió un llamado a las autoridades, empresas y conductores para una mayor precaución en cuanto al traslado de combustible en las carreteras de la Ciudad de México.

Previamente la funcionaria, detalló que bomberos, servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y unidades médicas se desplegaron en el lugar del suceso para sofocar las llamas, atender a los heridos y trasladarlos a centros de salud, evacuar personas y desviar el tránsito.

El incendio generado por la explosión causó quemaduras de segundo y tercer grado a los lesionados.

Urzúa explicó que el vuelco del camión, por motivos que aún se desconocen, ocasionó la explosión y el posterior incendio. Otros 18 vehículos y una moto que estaban en la vía también resultaron afectados por la detonación.

Investigan causas del trágico incendio

La onda expansiva de calor se extendió por varios metros alrededor de la zona. En videos que circulan en las redes sociales, se pudo obsevar a varias personas quienes trataban de alejarse de las llamas. Sin embargo, muhcos de los presentes sufrieron fuertes quemaduras, por lo que quedaron inmóviles cerca de la vía.

La Fiscalía de la capital mexicana inició las investigaciones para determinar que causó el accidente.

