Fuerte explosión sacude al municipio San Francisco en Zulia: detalles del siniestro

Este jueves 11 de septiembre de 2025, en horas de la mañana, se reportó una fuerte explosión en la zona sur de Maracaibo y el municipio San Francisco, en el estado Zulia.

Según diversos medios locales y usuarios en redes sociales, una densa nube de humo y el eco del estruendo se sintieron a kilómetros de distancia, lo que desató la alarma entre los residentes y trabajadores de la Zona Industrial II.

¿Qué ocurrió en el estado Zulia?

Según reportó el Diario Versión Final en su sitio web, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, ocurrió la explosión que sacudió la Zona Industrial II y sus zonas aledañas.

De manera extraoficial se conoció que el epicentro del incidente fue el almacén de una presunta empresa de fuegos artificiales, ubicado frente a la estación de los Bomberos de San Francisco.

La fuerza de la explosión fue tal que provocó la rotura de vidrios y el colapso de lámparas en edificaciones cercanas. Los reportes también indican que varias casas resultaron afectadas y múltiples heridos son trasladados a centros de salud.

No obstante, las autoridades todavía no emiten información oficial sobre el número heridos, ni la magnitud de los daños materiales.

¿Qué más se conoce sobre la explosión?

Tras la explosión, la zona se convirtió en un punto de emergencia para las autoridades.

Un gran despliegue de patrullas policiales, ambulancias y camiones de bomberos se dirigió de inmediato al lugar.

En las imágenes y videos difundidos por redes sociales se puede observar la enorme columna gris de humo, así como varios fuegos artificiales que seguían estallando.

También se dio a conocer, como medida preventiva, que el Aeropuerto Internacional la Chinita fue desalojado.

Los equipos de rescate y seguridad trabajan para acordonar el área y evaluar los daños. La noticia continúa en desarrollo.

