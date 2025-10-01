Comunidad rechaza redada de ICE en Torrance: ¿Por qué arrestaron a 10 trabajadores de un autolavado?

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestaron a 10 trabajadores de un autolavado en Torrance, condado de Los Ángeles.

La redada ocurrió alrededor de las 10:49 a.m. en Madrona Car Wash, ubicado en 3405 Sepúlveda Boulevard. Un testigo anónimo declaró que llegaron ocho vehículos, cuatro camionetas y cuatro autos, sin distintivos de patrullas.

El supervisor del negocio, identificado como René, indicó que la operación se desarrolló en tan solo cinco minutos.

¿Qué se sabe de los trabajadores detenidos?

Germán Castillo, de la oficina de la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, declaró que 10 personas fueron detenidas, dos de ellas son hermanos.

El gerente del negocio lamentó que entre los detenidos hay empleados con entre 15 y 20 años trabajando en la empresa. El negocio fue cerrado, sin una fecha conocida para reanudar el servicio en las instalaciones.

¿Qué se dice sobre la detención de inmigrantes por el ICE?

La detención de inmigrantes por el ICE en el lavado de autos generó críticas de las autoridades locales. La supervisora del condado, Janice Hahn, afirmó que ICE "no está enfocándose en criminales violentos, sino en miembros trabajadores de nuestra comunidad".

La supervisora, agregó que el condado asegurará que estos trabajadores reciban la asistencia legal a la que tienen derecho.

¿Qué acciones tomaron los empleados?

El gerente del negocio, René, intentó alertar a los trabajadores con un walkie-talkie para que se prepararan y se fueran.

Varios empleados que estaban en su hora de comida lograron refugiarse en la oficina del negocio, así evitaron el arresto por los agentes federales.

