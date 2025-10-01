Gobierno Federal paralizado: las claves detrás del cierre que afecta a millones en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El cierre de Gobierno Federal en Estados Unidos se activó oficialmente a la medianoche, tras el fracaso del Congreso en aprobar una medida de financiamiento.

La parálisis legislativa entre demócratas y republicanos impidió renovar el presupuesto antes del inicio del nuevo año fiscal, según informó CNN.

Aunque el presidente Donald Trump aún no ha emitido declaraciones formales, la Casa Blanca y el Capitolio se enfrentan en un juego de culpas. A continuación, se revelan las claves que definen este nuevo cierre gubernamental.

Cierre de gobierno: claves del impacto federal

El cierre afecta a más de 1.6 millones de empleados federales, de los cuales 900.000 fueron suspendidos sin sueldo y otros 700.000 deben seguir trabajando sin remuneración inmediata.

Las agencias activaron planes de contingencia para determinar qué funciones se consideran esenciales.

En tal sentido, los parques nacionales, museos, zoológicos y oficinas de trámites administrativos cerraron sus puertas. Además, se suspendieron audiencias migratorias, inspecciones alimentarias y préstamos federales.

¿Por qué ocurre el cierre?

Cada año, el Congreso debe aprobar 12 leyes de asignación presupuestaria. Al no lograrlo, ni siquiera mediante una resolución temporal (CR), se activa el cierre.

En esta ocasión, los demócratas exigieron incluir beneficios de salud y revertir recortes a Medicaid, mientras los republicanos propusieron extender el financiamiento sin concesiones.

La Oficina de Administración y Presupuesto ordenó a las agencias preparar despidos masivos. Los programas sin fondos alternativos podrían eliminar empleos de forma permanente.

Servicios que siguen operando

Los pagos de Seguridad Social, Medicare y Medicaid continúan, ya que su financiamiento está garantizado por ley. También operan servicios militares, postales y de seguridad aérea.

Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la TSA siguen en sus puestos, aunque sin remuneración, manteniendo los vuelos operativos.

El Servicio Meteorológico Nacional, los servicios de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos y el procesamiento de pasaportes y visas siguen en funcionamiento.

¿Cuánto podría durar?

El cierre más largo en la historia de EEUU duró 35 días en 2018-2019. Analistas advierten que este podría extenderse aún más, debido a la polarización extrema y la estrategia de presión del Ejecutivo

Lo que dicen los republicanos, demócratas y Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas por negarse a negociar. En redes sociales afirmó: “Las madres y los niños pierden la nutrición del WIC. Los veteranos pierden la atención médica y los programas de prevención del suicidio”.

Por su parte, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer responsabilizaron directamente a Donald Trump. En un comunicado conjunto señalaron: “Trump y los republicanos han paralizado el Gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

Aunque Trump no ha ofrecido declaraciones públicas, en un decreto firmado el martes afirmó: “Los cierres pueden traer muchos beneficios. Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos, y serían cosas demócratas”.

