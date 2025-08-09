¡Pánico en New York! Balacera en Time Square deja al menos tres personas heridas

Suscríbete a nuestros canales

Una balacera en la concurrida zona de Times Square desató el pánico esta tarde, dejando al menos tres personas heridas.

El caos se apoderó de una de las intersecciones más famosas del mundo cuando se escucharon múltiples disparos, durante la madrugada de este sábado 9 de agosto, reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El NYPD informó que el hecho ocurrió en la 44th Street and 7th Avenue, luego de que dos individuos iniciaran una discusión.

¿Qué ocurrió en Times Square?

El caos estalló en el corazón de Manhattan durante la madrugada del sábado, cuando un tiroteo en Times Square dejó a tres personas heridas.

Las víctimas, una mujer de 18 años, a quien la bala le rozó el cuello; un hombre de 19, quien recibió un disparo en el pie derecho, y otro de 65, herido en la pierna izquierda, fueron atendidas de inmediato en el Hospital Bellevue y se encuentran estables.

El presunto responsable, un adolescente de 17 años, fue arrestado poco después por la policía Nueva York, que también recuperó el arma utilizada en el ataque.

¿Qué otros detalles se conocen?

Según la NYPD, el tiroteo se desencadenó después de una discusión. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:20 a. m., hora local, y la policía está investigando si las víctimas conocían al tirador.

Testigos describieron escenas de gente corriendo y gritando, buscando refugio en tiendas y edificios cercanos.

La NYPD respondió rápidamente, acordonando la zona para asegurar el lugar.

Crimen en Nueva York

La ciudad de Nueva York experimentó un notable descenso en la violencia armada.

Según cifras del NYPD, los tiroteos y las víctimas por arma de fuego en los primeros siete meses del año alcanzaron su nivel más bajo en la historia de la ciudad.

Este logro se destacó en un informe publicado el 4 de agosto. Esta reducción del crimen llega en un momento crucial, ya que la seguridad ciudadana se convirtió en un tema central en la campaña para las elecciones a la alcaldía en noviembre.

