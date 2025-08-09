Camión de carga choca contra una pared en El Paraiso: una persona queda atrapada

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que un hombre quedó atrapado tras impactar su camión de carga contra una pared.

Accidente de tránsito en El Paraíso

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó los detalles el siniestro, el cual tuvo lugar en el puente 9 de diciembre, parroquia El Paraíso, municipio Libertador en Caracas.

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro ocurrió pasadas las 9 de la noche cuando un vehícula de carga impactó contra un objeto fijo.

Tras el accidente, una persona quedó aprisionada en el vehículo.

Rescate de víctima atrapada

Respecto al rescate del herido, Palacios señaló que efectivos del CBC junto al personal de Vías Rápidas lograron extraer a la persona del vehículo.

Luego de ser evaluado y recibir atención prehospitalaria, fue trasladado hasta el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en una unidad de ambulancia de Vías Rápidas.

