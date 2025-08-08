Hombre agrede violentamente a un niño durante discusión en La Vega: PNB captura al agresor tras denuncias en las redes

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) capturaron a un hombre, quien está acusado de agredir salvajemente a un menor de edad, en la parroquia La Vega, en Caracas.

Tras varias denuncias realizadas por vecinos del sector San Francisco, en parte alta de La Vega, funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) acudieron hasta esa localidad del municipio Libertador para detener al implicado.

Golpeó en el rostro a un niño tras riña callejera en La Vega

Por medio de las redes sociales, testigos del hecho denunciaron los actos violentos cometidos por el ciudadano, a quien identificaron como Kelvinyer Salazar.

De acuerdo con los testimonios, el individuo sería boxeador y conocido por el alias de “El Pollo”. El hombre agredió físicamente al menor, de 12 años de edad, luego de sostener una disputa con otros hombres, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El incidente se registró en las inmediaciones de la bodega “Inversiones Royet”, señalaron los testigos por medio de las redes sociales.

Capturan al agresor tras denuncias en las redes

Distintos videos publicados por los testigos muestran el momento cuando el hombre golpea en el rostro al niño, quien estaba parado a su lado durante un beve altercado.

Asimismo, familiares del menor de edad publicaron imágenes con las cuales evidenciaron los daños que sufrió la víctima.

Tras lo ocurrido, iniciaron una fuerte campaña para exigir a las autoridades la detención del agresor, la cual finalmente fue realizada por la PNB, este viernes, 8 de agosto.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube