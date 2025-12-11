Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de la LVBP este 11 de diciembre: Magallanes noquea al Caracas y le gana la serie

En otros resultados, Cardenales venció a Caribes y Tiburones vapuleó a los Tigres de Aragua

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:51 pm

En una jornada llena de emociones, los Navegantes del Magallanes volvieron de una mala racha para derrotar a los Leones del Caracas 10-3 y ganarles la serie en esta ronda regular.

En un festival ofensivo en Valencia, los carabobeños propinaron una paliza que culminó 10 carreras por 3 de la mano de Carlos Rodríguez, quien remolcó seis carreras y destapó un cuadrangular

Tiburones de La Guaira vapuleó a los Tigres de Aragua 11-4, haciendo respetar su feudo en el Estadio Universitario. Por su parte, los Cardenales de Lara ganaron un importante duelo ante Caribes en el oriente del país 6-4.

Así quedó la tabla de posiciones

Juegos para este viernes

  • Leones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio.
  • Cardenales vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
  • Tigres vs. Bravos: 7:00 PM. Estadio Nueva Esparta.

