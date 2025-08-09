Tiroteo en la Universidad Emory de Atlanta: reportan la muerte del sospechoso y un policía

Suscríbete a nuestros canales

Un incidente violento sacudió el campus de la Universidad Emory en Atlanta este viernes, cuando un tirador armado abrió fuego en las inmediaciones del campus y la sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Según informaron fuentes oficiales a CNN, durante el enfrentamiento con las fuerzas policiales, un agente falleció a causa de sus heridas. El sospechoso, que también perdió la vida en el intercambio de disparos, fue localizado en el techo del CVS de Emory Point, cercano al campus universitario.

Tras recibir reportes sobre el tirador activo, las autoridades desplegaron un operativo para contener la situación. La policía local logró identificar al sospechoso y enfrentarlo en una acción que culminó con su muerte.

Posibles motivos del ataque

Las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso podría haber estado motivado a protagonizar el tiroteo por creencias relacionadas con su salud o vacunas contra el Covid-19, y que la sede de los CDC podría ser un objetivo.

“Después de hablar con los familiares del presunto tirador, la policía está operando bajo la teoría de que estaba enfermo o creía que estaba enfermo y culpó de la enfermedad a la vacuna Covid-19”, indicó un funcionario a CNN; sin embargo, se espera que esta versión sea comprobada oficialmente.

El edificio donde ocurrió el tiroteo está adyacente al campus de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), que también permanecen cerrados tras el incidente

Sospechoso habría atacado con un rifle

Un empleado de los CDC relató haber visto al atacante dejar un morral, sacar un rifle y disparar hacia uno de los edificios cercanos. La respuesta rápida incluyó también acciones del FBI en Atlanta.

Por su parte, el gobernador Brian Kemp, expresó su agradecimiento a los socorristas: “Les pedimos que se unan a nosotros para tenerlos presentes en nuestras oraciones, junto con aquellos que resultaron heridos esta noche cerca del Centro CDC”.

El fiscal general de Georgia, Chris Carr, manifestó su horror ante lo ocurrido: “Estamos horrorizados por la noticia de la Universidad Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad del campus”.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube