Rutas fantasmales en EEUU: las tres ciudades que viven Halloween al máximo

Cada 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos da paso a una celebración global que mezcla el escalofrío con la diversión.

"Halloween o la "Noche de Brujas", tiene raíces profundas que se hunden en el misticismo ancestral, mucho antes de que se consolidara como el festín de disfraces, dulces y bromas que conocemos hoy.

Anualmente, gran parte del mundo se rinde a este rito otoñal, con niños saliendo a pedir dulces y adultos participando en concursos de disfraces, pero es en EEUU donde la fiesta alcanza niveles de organización asombrosos.

Halloween: la génesis del 31 del octubre

El verdadero origen de la festividad que precede a la Víspera de Todos los Santos se remonta a la celebración celta de Samhain, que marcaba el final del verano y la cosecha, y el inicio del oscuro y frío invierno.

Los antiguos celtas, que vivieron hace más de 3.000 años, creían que la noche del 31 de octubre la frontera entre el mundo terrenal y el de los espíritus se difuminaba, permitiendo que los fantasmas de los muertos regresaran a la Tierra.

Para protegerse de los espíritus malignos o para honrar a sus ancestros, encendían grandes hogueras y se disfrazaban con pieles y cabezas de animales para pasar desapercibidos o para imitar a las entidades sobrenaturales.

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia intentó sustituir o fusionar estas celebraciones paganas, estableciendo el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, consolidando así la noche anterior como la actual Halloween.

La fiesta en EEUU: dulces y decoración competitiva

En Estados Unidos, la tradición se arraigó con la llegada de inmigrantes, especialmente irlandeses y escoceses, a mediados del siglo XIX.

Las costumbres evolucionaron hasta el popular "Trick-or-Treat" (Truco o Trato), donde los niños disfrazados van de puerta en puerta pidiendo golosinas. Es también el país donde la decoración alcanza un nivel competitivo: las casas se transforman en escenarios de terror con calabazas talladas (las famosas Jack-o'-lanterns), telarañas falsas y figuras espeluznantes, convirtiendo octubre en un mes entero de celebración.

Ciudades destacadas para una noche de brujas inolvidable

Massachusetts: Salem, la capital de las brujas históricas

La ciudad de Salem es mundialmente conocida por los infames juicios de brujas de 1692. En la actualidad, esta oscura historia se transforma en el Festival “Haunted Happenings”, un evento que se extiende durante todo el mes con desfiles, tours y visitas a lugares emblemáticos como el Museo de la Brujería y cementerios históricos, fusionando el legado sombrío con el entretenimiento moderno.

Luisiana: Nueva Orleans, la mística lo paranormal

Nueva Orleans, con su aura de misterio y su rica tradición en vudú, ofrece una celebración intensa. El célebre Barrio Francés y el Cementerio St. Louis, donde yace la legendaria sacerdotisa Marie Laveau, son el telón de fondo para festivales y recorridos guiados que exploran su lado más fantasmagórico y sus profundas raíces místicas.

Nueva York: el desfile de la gran manzana

La icónica metrópolis de Nueva York se autoproclama la capital del terror festivo con su "Greenwich Village Halloween Parade". Este evento masivo, uno de los más grandes del mundo, convoca a miles de participantes disfrazados para marchar a lo largo de la Sexta Avenida.

La edición de 2025, la 52ª, promete exhibir el jolgorio de más de 80 mil personas con elaborados atuendos, títeres gigantes y música en vivo, bajo el lema "Potluck". Se espera que más de 2 millones de espectadores se sumen a la celebración callejera de la jornada del 31 de octubre.

