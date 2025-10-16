Elecciones en Texas: Estas son las propuestas de enmienda sometidas a votación

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos de Texas inician la votación anticipada el próximo lunes para la elección del 4 de noviembre, un proceso democrático que determinará el destino de 17 enmiendas a la Constitución estatal, además de numerosas proposiciones y contiendas locales.

Esta jornada electoral es importante ya que los votantes tienen en sus manos la ratificación de una serie de medidas aprobadas por la 89ª Legislatura, que abarcan desde miles de millones en posibles recortes de impuestos a la propiedad hasta una reforma significativa en el sistema de fianzas.

Para su adopción final, cada cambio constitucional requiere la aprobación por mayoría simple según informó Telemundo El Paso.

La votación anticipada se extiende a lo largo de dos semanas, desde el lunes 20 de octubre hasta el viernes 31 de octubre, brindando amplio margen para que la ciudadanía ejerza su derecho.

Temas

Las proposiciones en la boleta abordan temas de impacto directo en la economía y la vida social del estado.

Destaca la inclusión de una propuesta para prohibir impuestos sobre las ganancias de capital y otra que busca dedicar $1 000 millones de los ingresos por impuestos estatales al Fondo de Agua de Texas.

Simultáneamente, la seguridad pública es un foco central con una enmienda que exige la negación de fianza en circunstancias específicas a personas acusadas de ciertos delitos graves.

El proceso, que refleja las prioridades legislativas de la última sesión, requiere que los tejanos consideren cuidadosamente el efecto a largo plazo de estos cambios constitucionales.

Propuestas de enmienda:

1: Educación Técnica ,"Crea un fondo permanente de infraestructura y un fondo disponible para la educación de la fuerza laboral, dedicando financiación a proyectos y equipos para el Sistema de Colegios Técnicos del Estado de Texas (TSTC)."

,"Crea un fondo permanente de infraestructura y un fondo disponible para la educación de la fuerza laboral, dedicando financiación a proyectos y equipos para el Sistema de Colegios Técnicos del Estado de Texas (TSTC)." 2: Impuesto sobre Ganancias de Capital ,"Prohíbe a la legislatura estatal imponer un impuesto sobre las ganancias de capital, realizadas o no realizadas, de individuos, familias, patrimonios o fideicomisos."

,"Prohíbe a la legislatura estatal imponer un impuesto sobre las ganancias de capital, realizadas o no realizadas, de individuos, familias, patrimonios o fideicomisos." 3: Reforma de Fianza ,"Requiere la negación de la fianza bajo ciertas circunstancias a personas acusadas de delitos graves específicos, como asesinato y agresión sexual agravada, si se demuestra que la fianza es insuficiente para la seguridad pública o la comparecencia."

,"Requiere la negación de la fianza bajo ciertas circunstancias a personas acusadas de delitos graves específicos, como asesinato y agresión sexual agravada, si se demuestra que la fianza es insuficiente para la seguridad pública o la comparecencia." 4: Financiación del agua ,"Dedica $1,000 millones de los ingresos por impuestos estatales sobre ventas y uso al Fondo de Agua de Texas anualmente, sujeto a que los ingresos totales superen los $46.5 mil millones, con una expiración en 20 años."

,"Dedica $1,000 millones de los ingresos por impuestos estatales sobre ventas y uso al Fondo de Agua de Texas anualmente, sujeto a que los ingresos totales superen los $46.5 mil millones, con una expiración en 20 años." 5: Exención de impuestos (Alimento para Animales),Autoriza a la legislatura a eximir de impuestos ad valorem (a la propiedad) el alimento para animales mantenido para la venta al por menor.

(Alimento para Animales),Autoriza a la legislatura a eximir de impuestos ad valorem (a la propiedad) el alimento para animales mantenido para la venta al por menor. 6: Impuesto a Transacciones de Valores ,Prohíbe a la legislatura imponer un impuesto sobre la ocupación a ciertas entidades de transferencia de valores o un impuesto sobre ciertas transacciones de valores para atraer bolsas de valores.

,Prohíbe a la legislatura imponer un impuesto sobre la ocupación a ciertas entidades de transferencia de valores o un impuesto sobre ciertas transacciones de valores para atraer bolsas de valores. 7: Exención de impuestos (Veteranos),Autoriza la exención total o parcial del impuesto ad valorem sobre la residencia principal del cónyuge sobreviviente de un veterano que murió por una condición relacionada con el servicio presumida bajo ley federal (ej. Exposición a toxinas).

(Veteranos),Autoriza la exención total o parcial del impuesto ad valorem sobre la residencia principal del cónyuge sobreviviente de un veterano que murió por una condición relacionada con el servicio presumida bajo ley federal (ej. Exposición a toxinas). 8: Impuestos por muerte, "Prohíbe a la legislatura imponer impuestos sobre la muerte (impuestos sobre el patrimonio) aplicables a la propiedad de un difunto o la transferencia de una herencia, salvo los que existían al 1 de enero de 2025."

"Prohíbe a la legislatura imponer impuestos sobre la muerte (impuestos sobre el patrimonio) aplicables a la propiedad de un difunto o la transferencia de una herencia, salvo los que existían al 1 de enero de 2025." 9: Exención de impuestos (Propiedad Personal Tangible),"Autoriza a la legislatura a eximir de impuestos ad valorem $125,000 del valor de mercado de la propiedad personal tangible utilizada o mantenida para la producción de ingresos."

(Propiedad Personal Tangible),"Autoriza a la legislatura a eximir de impuestos ad valorem $125,000 del valor de mercado de la propiedad personal tangible utilizada o mantenida para la producción de ingresos." 10: Exención de impuestos (Incendio),Autoriza una exención temporal del impuesto ad valorem sobre el valor tasado de una mejora en una residencia principal que es completamente destruida por un incendio.

(Incendio),Autoriza una exención temporal del impuesto ad valorem sobre el valor tasado de una mejora en una residencia principal que es completamente destruida por un incendio. 11: Exención de impuestos (Escolar para Adultos Mayores/Discapacitados),"Autoriza a la legislatura a aumentar el monto de la exención de impuestos escolares sobre el valor de mercado de la residencia principal de una persona anciana o discapacitada de no exceder $10,000 a no exceder $60,000."

(Escolar para Adultos Mayores/Discapacitados),"Autoriza a la legislatura a aumentar el monto de la exención de impuestos escolares sobre el valor de mercado de la residencia principal de una persona anciana o discapacitada de no exceder $10,000 a no exceder $60,000." 12: Comisión de Conducta Judicial, "Modifica la composición y la autoridad de la Comisión Estatal de Conducta Judicial y el tribunal que revisa sus recomendaciones, para sancionar más efectivamente a jueces y magistrados."

"Modifica la composición y la autoridad de la Comisión Estatal de Conducta Judicial y el tribunal que revisa sus recomendaciones, para sancionar más efectivamente a jueces y magistrados." 13: Exención de impuestos (Residencia Principal),"aumenta la exención de impuestos escolares sobre la residencia principal de $100,000 a $140,000."

(Residencia Principal),"aumenta la exención de impuestos escolares sobre la residencia principal de $100,000 a $140,000." 14: Instituto de Demencia, "establece el Instituto de Prevención e Investigación de la Demencia de Texas y el Fondo de Prevención e Investigación de la Demencia, transfiriendo $3,000 millones de ingresos generales para investigación y tratamiento."

"establece el Instituto de Prevención e Investigación de la Demencia de Texas y el Fondo de Prevención e Investigación de la Demencia, transfiriendo $3,000 millones de ingresos generales para investigación y tratamiento." 15: Derechos parentales ,"afirma constitucionalmente que los padres son los principales responsables de la toma de decisiones para sus hijos, garantizando el derecho fundamental al cuidado, custodia y control."

,"afirma constitucionalmente que los padres son los principales responsables de la toma de decisiones para sus hijos, garantizando el derecho fundamental al cuidado, custodia y control." 16: Ciudadanía para votar, a clara expresamente en la Constitución que un votante debe ser ciudadano de los Estados Unidos.

clara expresamente en la Constitución que un votante debe ser ciudadano de los Estados Unidos. 17: Seguridad Fronteriza, autoriza una exención del impuesto ad valorem sobre el valor de mercado de la propiedad inmueble ubicada en condados fronterizos que surja de la instalación de infraestructura de seguridad fronteriza.

Los resultados de esta elección influirán directamente en temas que van desde la financiación educativa y el alivio fiscal hasta la infraestructura hídrica y las políticas de seguridad en la frontera.

Debido a la naturaleza de los temas se espera que estas votaciones atraigan una alta participación ciudadana. El futuro panorama político y económico de Texas depende de la decisión que tomen los votantes sobre estas 17 propuestas constitucionales.

