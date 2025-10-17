Asistencia vial en Caracas: conozca los planes de grúas y los demás servicios que ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

Los servicios de grúa y asistencia vial se han vuelto esenciales para garantizar la movilidad y la seguridad de los conductores, sobre todo en Caracas, donde el tráfico en ocasiones puede ser denso.

De tal manera, los servicios de grúas y atención en carretera van creciendo en respuesta a las necesidades de los conductores, por tal razón, hay empresas con planes anuales y asistencia 24/7 los 365 días del año.

Cada plan tiene diversos servicios, desde básico hasta premium. Incluso, varios de ellos cuentan con financiamiento.

¿Que servicios de grúas hay en Caracas?

Tu Gruero

De acuerdo a lo reflejado en su página web, el plan Classic es ideal para personas que manejan poco dentro de la ciudad. Tiene un costo anual de $ 50, si incluye el certificado de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV) el costo es de $ 86.

Este plan ofrece tres servicios de hasta 25km y dos chequeos mecánicos, más la cobertura de RCV.

También cuentan con el plan Plus, dirigido especialmente para personas que manejan con frecuencia dentro de la ciudad. La empresa asegura que es el servicio más vendido.

Por 106 $ con RCV, este plan ofrece servicios ilimitados de hasta 50 kilómetros (km), dos chequeos mecánicos, auxilio de gasolina, auxilio y venta de batería, cambio e inflado de neumáticos, acompañamiento vial, servicio de mecánica a domicilio, financiamiento en taller y un servicio de asistencia vial extendida.

Sin el RCV el costo es de 70 dólares.

Por último, con el plan Gold, el cliente paga $ 90 (o 126 $ con RCV) por servicios ilimitados de hasta 200 km, e incluye un servicio de km ilimitado (con un costo adicional de $50), dos chequeos mecánicos, auxilio de gasolina, auxilio y venta de batería, cambio e inflado de neumáticos, acompañamiento vial, búsqueda de repuestos, servicio de mecánica a domicilio, seguimiento en viaje, financiamiento en taller Tu Gruero y un servicio de asistencia vial extendida.

PANA

PANA es una plataforma de servicio de asistencia en carretera en, que ofrece ayuda para emergencias de vehículos a través de una aplicación móvil, entre ellos, grúas.

Cuentan con varios planes que se adaptan a las necesidades de cada conductor.

Con PANA Esencial, el cliente paga $ 24 anualmente, este plan incluye auxilio vial y mecánica ligera, así como asistencia de gasolina hasta 5 litros. Además, ofrece teleasistencia 24 horas, ambulancia en caso de accidente de tránsito y servicio de encomienda, por algunos servicios se paga adicional.

Por otro lado, PANA Prime es el plan exclusivo que ofrece todos los beneficios. Con un costo anual de $ 70, este plan proporciona auxilio vial y mecánica ligera, asistencia de gasolina y un plan de grúas a nivel nacional de hasta 50 km cada una. Además, incluye cobertura de ambulancia en caso de accidente de tránsito.

Para el plan mayor, PANA Familia tiene un costo de $ 200 anuales, en el cual se permite añadir hasta cuatro personas del grupo familiar, una grúa de hasta 50 km para cada vehículo (máximo 4 vehículos), auxilio vial y mecánica ligera ilimitada, y asistencia de gasolina de hasta cinco litros, de acuerdo a lo indicado en su página web.

Los servicios de grúa son una parte esencial de la infraestructura vial en Caracas, proporcionando asistencia crucial en situaciones de emergencia y contribuyendo a un tránsito más fluido.