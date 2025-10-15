El camino del Sistema de Orquesta hacia el Vaticano: lo que se prepara para el 19 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La delegación del Sistema de Orquesta Nacional Infantil y la Coral Nacional Simón Bolívar ya se encuentra en camino al Vaticano.

Su participación en la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles representa un momento histórico para la música venezolana.

Desde redes sociales, cientos de usuarios han expresado mensajes de orgullo, fe y emoción. “Ustedes son Venezuela”, escribieron, mientras los jóvenes músicos se preparan para representar al país en un evento espiritual de alcance mundial.

Sistema de Orquesta: presencia musical en la canonización

Durante estos actos, la Coral Nacional Simón Bolívar interpretará piezas religiosas y venezolanas. Su presencia busca acompañar y enriquecer la experiencia espiritual de los asistentes con un repertorio cuidadosamente seleccionado.

Repertorio y escenarios internacionales

La Orquesta Nacional Infantil de Venezuela ofrecerá un concierto en la Terraza del Pincio, en la Villa Borghese. Allí interpretará obras como “La danza del templo” de Camille Saint-Saëns y el último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky.

Además, incluirá piezas venezolanas que rendirán homenaje a los nuevos santos del país. Esta combinación busca mostrar la riqueza musical nacional en un escenario de alto prestigio internacional.

Voces que representan a Venezuela

El proyecto reúne talento diverso y mixto, con niños y jóvenes formados en núcleos musicales de todo el país. Su presencia en Roma no solo celebra la canonización, sino también el impacto social y cultural de El Sistema.

Eduardo Méndez destacó que esta iniciativa refleja el compromiso artístico de Venezuela con la formación integral. “Es una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra juventud”, afirmó en entrevista para Espacio Abierto.

La participación del Sistema en el Vaticano simboliza una conexión entre arte, espiritualidad y nación. Las notas que interpretarán estos jóvenes músicos llevarán consigo el amor, la esperanza y la identidad de millones de venezolanos.

