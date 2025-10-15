Cardenal Baltazar Porras sobre el doctor José Gregorio y la Madre Carmen: "Tener un santo no es para lucirlo, es para imitarlo"

Suscríbete a nuestros canales

Con el nombramiento del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles como santos, Venezuela tiene sus primeros dos representantes en la santidad, quienes son elevados a los altares para acompañar a las figuras religiosas más importantes de la historia.

Por su parte, el Cardenal Baltazar Porras explicó en declaraciones para 2001 que este reconocimiento de la Iglesia Universal también se vuelve un compromiso para el venezolano y todo religioso.

“Es una gracia, un don, pero se convierte en un compromiso para nosotros”, comentó su Eminencia.

Con esto se refiere a que las generaciones actuales tienen la tarea de imitar las causas de los santos, más allá de lucirlos.

¿Cómo se puede seguir el legado del doctor José Gregorio y la Madre Carmen?

El Cardenal Porras indicó que se deben imitar las virtudes del doctor José Gregorio y la Madre Carmen, sobre todo con las acciones que ellos prestaron para los más necesitados, como en el área de salud y de educación.

“Necesitamos formar más y mejor integralmente a nuestra juventud para que puedan servir y promover tanto bien que hay a nuestro alrededor”, compartió el purpurado.

Aseguró que la canonización de los primeros santos venezolanos es una meta que trae consigo muchas tareas por cumplir.

“Hay una cantidad de considerable de posibles causas de santos que hay que llevarlas adelante y requieren nuestra participación”, expresó el Cardenal de Venezuela.