Reportan desbordamiento del río Guaire este 15 de octubre: aquí los detalles

Este miércoles 15 de octubre, se reportó el desbordamiento del río Guaire.

A través de su cuenta en la red social X, Alberto Prato, comisario jefe de la Policía de Chacao, compartió los detalles.

Reportan desbordamiento del río Guaire este 15 de octubre

De acuerdo con el reporte, la incidencia se registra en Mampote por la carretera vieja Petare-Guarenas a la altura de La Vaquera.

"Atentos y pendientes: están informando que en #Miranda 07:21 a. m. mampote por la carretera vieja petare guarenas precaución, se desbordo el Guaire, en la zona. Y el sector, En estos momentos en Guarenas, a la altura de La Vaquera", se lee en la publicación.

Más temprano informó que en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, subiendo a Caracas, hubo un derrumbe en la vía; se trató de un talud de aproximadamente 300 metros de ancho, que cedió.

En tal sentido, añadió que algunos conductores y funcionarios policiales pudieron remover algunas piedras y lograron habilitar el paso al riesgo en la zona de Parque Caiza.

