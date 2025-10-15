Lluvias en El Hatillo causan estragos: reporte de las últimas horas 

Suscríbete a nuestros canales

Las lluvias registradas en las últimas tres horas causaron estragos en el municipio El Hatillo del estado Miranda.

A través de sus redes sociales, la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización La Boyera informó sobre fallas en el suministro eléctrico.

Lluvias en El Hatillo causan estragos este 15 de octubre

En tal sentido, indicó que tras tres horas de lluvia en todo el municipio El Hatillo, Miranda, fuertes descargas eléctricas.

"Sin electricidad Los Robles, calle San Pablo de La Unión y sectores de Los Guayabitos. No es urgente, no salga. Alejados de cables, árboles y torrenteras", se lee en una publicación de su cuenta oficial de X.

De igual modo, informó que entre las zonas afectadas se encuentran las siguientes:

