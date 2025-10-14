Instagram, propiedad de Meta, ha anunciado la implementación de la nueva configuración denominada "Cuentas de Adolescente" para usuarios entre 13 y 17 años, con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura y adecuada a su edad, brindando mayor tranquilidad a padres y tutores.
Esta actualización, que se está implementando de forma progresiva a nivel global (con diferentes fechas de implementación en cada región), establece por defecto las configuraciones de seguridad más estrictas para los menores de edad y requiere el permiso de sus padres para flexibilizarlas.
Principales características de las "Cuentas de Adolescente":
-
Privacidad por Defecto: Las cuentas de adolescentes se configuran automáticamente como privadas. Los menores de 16 años solo podrán cambiar esta configuración a pública con la autorización de un padre o tutor.
-
Restricciones de Mensajería: Los adolescentes solo podrán recibir mensajes directos (DM) de personas a las que siguen o con las que ya están conectados, limitando el contacto no deseado de desconocidos.
-
Control de Contenido Delicado Reforzado: Se aplica la configuración más estricta de "Control de Contenido Delicado", reduciendo significativamente la posibilidad de que se les recomiende contenido sensible o inapropiado. Recientemente, Meta anunció que la restricción de contenido se basará en el sistema de clasificación cinematográfica PG-13 de EE. UU.
-
Modo Sueño (Descanso) Automático: Se silenciarán las notificaciones y se enviarán respuestas automáticas a los mensajes directos recibidos entre las 22:00 y las 07:00, fomentando un descanso nocturno ininterrumpido.
-
Protección frente a Desnudos: La función que difumina automáticamente las imágenes que podrían contener desnudos en los DM está activada por defecto. Los menores de 16 años necesitarán la aprobación paterna para desactivarla.
-
Supervisión Parental Ampliada: Los padres pueden acceder a herramientas para monitorear el tiempo de uso, establecer límites, bloquear el acceso en horarios específicos y recibir notificaciones si el adolescente intenta cambiar la configuración de seguridad.
-
Restricciones de Interacción: Se limita quién puede etiquetar, mencionar o hacer remix de contenido del adolescente solo a las personas que sigue.
-
Límites en Transmisiones en Vivo: Los menores de 16 años necesitarán permiso parental para iniciar una transmisión en vivo.
Con estas medidas, Instagram reitera su compromiso de proteger a los jóvenes usuarios, abordando las preocupaciones sobre la seguridad en línea y el bienestar mental.
