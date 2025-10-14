Suscríbete a nuestros canales

Instagram, propiedad de Meta, ha anunciado la implementación de la nueva configuración denominada "Cuentas de Adolescente" para usuarios entre 13 y 17 años, con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura y adecuada a su edad, brindando mayor tranquilidad a padres y tutores.

Esta actualización, que se está implementando de forma progresiva a nivel global (con diferentes fechas de implementación en cada región), establece por defecto las configuraciones de seguridad más estrictas para los menores de edad y requiere el permiso de sus padres para flexibilizarlas.

Principales características de las "Cuentas de Adolescente":

Privacidad por Defecto: Las cuentas de adolescentes se configuran automáticamente como privadas . Los menores de 16 años solo podrán cambiar esta configuración a pública con la autorización de un padre o tutor.

Restricciones de Mensajería: Los adolescentes solo podrán recibir mensajes directos (DM) de personas a las que siguen o con las que ya están conectados, limitando el contacto no deseado de desconocidos.

Control de Contenido Delicado Reforzado: Se aplica la configuración más estricta de "Control de Contenido Delicado", reduciendo significativamente la posibilidad de que se les recomiende contenido sensible o inapropiado. Recientemente, Meta anunció que la restricción de contenido se basará en el sistema de clasificación cinematográfica PG-13 de EE. UU.

Modo Sueño (Descanso) Automático: Se silenciarán las notificaciones y se enviarán respuestas automáticas a los mensajes directos recibidos entre las 22:00 y las 07:00, fomentando un descanso nocturno ininterrumpido.

Protección frente a Desnudos: La función que difumina automáticamente las imágenes que podrían contener desnudos en los DM está activada por defecto. Los menores de 16 años necesitarán la aprobación paterna para desactivarla.

Supervisión Parental Ampliada: Los padres pueden acceder a herramientas para monitorear el tiempo de uso, establecer límites, bloquear el acceso en horarios específicos y recibir notificaciones si el adolescente intenta cambiar la configuración de seguridad.

Restricciones de Interacción: Se limita quién puede etiquetar, mencionar o hacer remix de contenido del adolescente solo a las personas que sigue.

Límites en Transmisiones en Vivo: Los menores de 16 años necesitarán permiso parental para iniciar una transmisión en vivo.

Con estas medidas, Instagram reitera su compromiso de proteger a los jóvenes usuarios, abordando las preocupaciones sobre la seguridad en línea y el bienestar mental.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube