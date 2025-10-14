CRONOGRAMA: La Pastora transmitirá en pantalla gigante la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 19 de octubre, Venezuela celebrará la canonización de sus primeros santos, una ceremonia que será presidida por el papa León XIV, y tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

La madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández llegarán a los altares de la Iglesia, en lo que será el evento más importante en la historia católica del país.

El evento que comenzará a las 4:00 a.m. (hora de Vzla), será transmitido en todas las cadenas de radio y televisión nacional.

Iglesia La Divina Pastora

Cronograma extraoficial en La Pastora

El Dr. José Gregorio Hernández pasó los últimos años de su vida en la parroquia La Pastora, hasta que el 29 de junio de 1919, falleció producto de un arrollamiento en la esquina Amadores.

Es por ello que, en esta populosa parroquia se preparan por todo lo alto para recibir a los miles de feligreses que acudirán a celebrar la canonización del médico de los pobres.

La Iglesia La Divina Pastora abrirá sus puertas desde las 10:00 p.m. del sábado 18 de octubre, para que los devotos ingresen al templo y participen en las diferentes actividades, previo a la transmisión en vivo en pantalla gigante de la misa de canonización, a partir de las 4:00 a.m.

De igual manera, se espera que a las 10:00 a.m. se oficie la primera misa de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, ya como santos de la Iglesia Católica. Eucaristía que se llevará a cabo en la que fue la casa del médico de los pobres, ubicada a pocos metros de la plaza de La Pastora.

Calle donde vivió el Dr. José Gregorio Hernández sus últimos años

