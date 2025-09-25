Cabello denuncia planes conspirativos para sabotear la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció que María Corina Machado planea crear “un hecho de conmoción en el país” durante la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre.

“Machado está trabajando con varios grupos de narcodelincuentes (...) para asesinar gente con francotiradores y explosivos en los días previos, durante y después, a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Ante esto, calificó a Machado de “necrófila política” por regodearse “de la muerte y el caos para sus fines políticos”.

Agregó que la opositora le exigió a la Plataforma Unitaria salir a las calles el domingo 19 de octubre, justo después de los actos terroristas que generará, una acción que, aseguró, ya tiene toda la información.

“En lo comunicacional, la orden es trabajar en dos vías: una desmoralizar, chantajear, a los chavistas en todas las formas posibles y la otra es alimentar la esperanza en sus seguidores y en la comunidad internacional de que estamos cerca del desenlace final”, señaló Cabello.

Activos de Venezuela en el exterior

El también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz afirmó que la congresista María Elvira Salazar busca incautar todos los activos de Venezuela en el exterior, con el fin de financiar su campaña en las elecciones de medio término.

“Armó una algarabía en el Congreso (de Estados Unidos) para evaluar la Ley Pana que ella está impulsando para robarse los activos de los venezolanos en el exterior y lo que ellos dicen que les incautan a los “chavistas’ que tienen bienes y propiedades allá. (...) Todo bajo la complicidad de Machado”, detalló Cabello.

Al tiempo que aseguró que esos supuestos “chavistas” no forman parte de las filas de las fuerzas revolucionarias.

“Allá están los ladrones que (...) se robaron el dinero aquí, fueron a negociar en Estados Unidos y los dejaron presos”, dijo Cabello.