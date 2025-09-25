Mega núcleo de robótica en Caracas: así atenderá de forma gratuita a estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo Mega Núcleo de Robótica fue inaugurado este miércoles en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en Catia, con el propósito de brindar formación gratuita a niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

El proyecto, es una iniciativa de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, y esta, busca democratizar el acceso a la educación en áreas clave para el futuro.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó la importancia del centro para la formación de las futuras generaciones, señalando la alegría de los niños de la comunidad al tener acceso a la robótica.

Por su parte, el ministro de las Comunas, Ángel Prado, explicó que la iniciativa surgió de una solicitud de los propios niños durante la última Consulta Popular.

Formación para el futuro tecnológico del país

El nuevo Mega Núcleo de Robótica, que atenderá a más de 6.000 niños y jóvenes, ofrece jornadas formativas en programación, robótica y electrónica.

La viceministra de Comunalización de la Ciencia para la Producción, Danmarys Hernández, resaltó que este espacio contribuye a la formación de una infraestructura científica sólida en el país.

Con este nuevo centro, Venezuela cuenta ya con 23 Mega Núcleos de Robótica desplegados en 12 estados del territorio nacional.

Esta red, que forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, ha impactado a más de 650.000 participantes, con más de 270.000 especialistas formados en robótica y programación, lo que, según las autoridades, consolida a Venezuela como una nación a la vanguardia tecnológica.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube