¡En Gaceta! Activan Áreas de Defensa Integral en todo el territorio nacional: estos son los objetivos

El gobierno venezolano activó las Áreas de Defensa Integral (ADI) de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), adscritas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), en todo el territorio nacional.

Este decreto Nº 5.164 salió en la Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.929, ambos de fecha 24 de septiembre de 2025.

Gaceta Oficial Nº 6.929

De acuerdo con el documento, estas ADI "tendrán como misión conducir las operaciones para la defensa integral en su jurisdicción, a fin de reforzar la seguridad regional".

Asimismo, señala que este decreto entra en vigencia a partir de la publicación de la Gaceta Oficial que lo contiene.

Objetivos

En este sentido, indica el escrito que el decreto "no tiene por objeto fijar límites territoriales, establecer delimitaciones, ni proceso alguno de demarcanción".

Sin embargo, resalta que "su único y exclusivo alcance se refiere a la protección frente a amenazas, riesgos y otras vulnerabilidades, de modo que no supone bajo ningún respecto pronunciamiento relativo a cuestiones territoriales que por su propia naturaleza le son ajenas".

Adicionalmente, señala que estas Áreas de Defensa Integral se activaron en las 335 zonas estratégicas de defensa integral a lo largo del territorio nacional, en todos los estados del país, incluyendo a Guayana Esequiba.

