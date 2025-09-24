Nueva tarifa mínima del pasaje urbano: entró en vigencia este 24 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte aprobó un nuevo aumento del pasaje urbano que entró en vigencia desde este 24 de septiembre, según la Gaceta Oficial número 43.218.

El Noticiero Televen detalló que, con este incremento la tarifa mínima del pasaje urbano, queda en 40 bolívares. Monto que ya cobran los transportistas, según indicaron usuarios en redes sociales. Los fines de semanas y feriados se cobrará un recargo del 20% (Bs. 48).

Para los adultos mayores y personas con discapacidad, el servicio de transporte será gratuito.

De acuerdo a la normativa, los estudiantes desde educación básica hasta diversificada solo pagarán medio pasaje de lunes a viernes en temporada escolar y vistiendo el uniforme; y los estudiantes universitarios tendrán el beneficio de lunes a sábado, presentando el carnet vigente.

El gremio de transportista sigue exigiendo al Ejecutivo Nacional que el pasaje mínimo debe fijarse en 0,50 centavos de dólar (Bs. 80).

En ese sentido, la tabla de pasaje indicado por el Ejecutivo es la siguiente:

Hasta 10 Km – Bs. 40

10.1 Km a 20 Km – Bs. 45

20.01 Km a 30 Km – Bs. 50

30.1 Km a 40 Km – Bs. 55

90.1 Km en adelante – Bs. 85