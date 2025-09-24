¿Buscas wifi gratis en Caracas? En esta popular plaza ya puedes conectarte

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de municipio Libertador de Caracas lanzó de manera oficial la Zona Ultra, un proyecto que ofrece acceso a internet inalámbrico en la Plaza Bolívar.

Esta iniciativa de la Alcaldía de Caracas busca mejorar la conectividad en espacios públicos, permitiendo a los ciudadanos acceder a internet de forma inmediata. La instalación inicial abarcó las cuatro esquinas de la plaza, sirviendo como modelo para futuras expansiones.

¿Cómo conectarse al servicio?

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, destacó la intención de extender el servicio a más áreas de la ciudad. “Sé que vamos a ir por todas las plazas de Caracas para que todo el mundo esté conectado en tiempo real”, declaró la alcaldesa.

“ Pusimos el Wi-Fi para que llegue a una plaza, un parque, escanees y tienes el Wi-Fi”, explicó. Esta estrategia busca optimizar los recursos urbanos para proporcionar conectividad en áreas de gran afluencia.

Características del Servicio

El servicio de Zona Ultra permite una conexión gratuita durante diez minutos para cada usuario. Una vez finalizado el tiempo de cortesía, los usuarios pueden adquirir planes de datos.

La alcaldesa describió la mecánica de uso como similar a la de un plan de recarga de telefonía móvil. “Así como uno en el teléfono dice 'recárgame', así es también con ese sistema que se llama Zona Ultra, que van a estar en Caracas”, detalló.

La inauguración en la Plaza Bolívar es el primer paso de un plan más ambicioso que busca beneficiar a toda la ciudad. "Ya inauguramos cuatro en las cuatro esquinas de la Plaza Bolívar, y yo sé que vamos a ir por todas las plazas de Caracas para que todo el mundo esté conectado en tiempo real”, concluyó Meléndez.

