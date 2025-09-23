Aprueban pagos para el personal universitario este 23 de septiembre: conozca el monto de los cestaticket

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, 23 de septiembre, fue aprobadas por el Sistema Patria las siguientes nóminas al personal activo del sector universitario

De acuerdo a la oficina de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que entre estos pagos, se encuentran

Segunda quincena del mes de septiembre

Cestaticket por un monto de 6.255,00 Bs.

Becas

Guardería

Bonificaciones

El personal del ministerio de Educación en Venezuela, recibe el pago de sus quincenas los días 10 y 25 de cada mes.

El personal activo y jubilado además recibe el pago del Bono de Guerra Económica como complemento, a partir de 15 de cada mes.

Los montos varían dependiendo de si son activos y jubilados y, se ajustan bajo la indexación de la tasa oficial que difunda el Banco Central de Venezuela.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube