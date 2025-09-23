Dinero

Aprueban pagos para el personal universitario este 23 de septiembre: conozca el monto de los cestaticket

Por Yasmely Saltos
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 07:04 pm
Este martes, 23 de septiembre, fue aprobadas por el Sistema Patria las siguientes nóminas al personal activo del sector universitario

De acuerdo a la oficina de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que entre estos pagos, se encuentran 

  • Segunda quincena del mes de septiembre
  • Cestaticket por un monto de 6.255,00 Bs. 
  • Becas
  • Guardería 
  • Bonificaciones

El personal del ministerio de Educación en Venezuela, recibe el pago de sus quincenas los días 10 y 25 de cada mes.

El personal activo y jubilado además recibe el pago del Bono de Guerra Económica como complemento, a partir de 15 de cada mes.

Los montos varían dependiendo de si son activos y jubilados y, se ajustan bajo la indexación de la tasa oficial que difunda el Banco Central de Venezuela.

 

 

Martes 23 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
