Aprueban pagos para el personal universitario este 23 de septiembre: conozca el monto de los cestaticket

Este martes, 23 de septiembre, fue aprobadas por el Sistema Patria las siguientes nóminas al personal activo del sector universitario
De acuerdo a la oficina de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que entre estos pagos, se encuentran
- Segunda quincena del mes de septiembre
- Cestaticket por un monto de 6.255,00 Bs.
- Becas
- Guardería
- Bonificaciones
El personal del ministerio de Educación en Venezuela, recibe el pago de sus quincenas los días 10 y 25 de cada mes.
El personal activo y jubilado además recibe el pago del Bono de Guerra Económica como complemento, a partir de 15 de cada mes.
Los montos varían dependiendo de si son activos y jubilados y, se ajustan bajo la indexación de la tasa oficial que difunda el Banco Central de Venezuela.
