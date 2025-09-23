¿Remesas desde EEUU a México sin pagar impuestos? Con esta tarjeta es posible

Suscríbete a nuestros canales

El envío de remesas desde Estados Unidos a México es la principal fuente de ayuda económica para familiares de inmigrantes. También es un desafío para quienes deciden ayudar a sus familiares.

Los migrantes a menudo enfrentan altas comisiones y tipos de cambio desfavorables. En este contexto, la tarjeta FINABIEN es un instrumento que resuelve este engorroso tema.

La tarjeta, promovida por la Financiera para el Bienestar de México, emerge como una alternativa prometedora para optimizar el envío de dinero.

Este instrumento financiero busca revolucionar el mercado de las remesas, ofreciendo una solución más eficiente y accesible, respaldada por el gobierno mexicano.

¿Cómo obtenerla?

Para obtener la tarjeta FINABIEN, es necesario cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso claro, el cual fue diseñado para ser accesible tanto en México como en Estados Unidos.

La información sobre este procedimiento fue detallada por Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, en la conferencia matutina del 17 de septiembre de 2025.

Los datos provistos por la funcionaria y la investigación periodística complementaria confirman que la tarjeta puede ser tramitada en puntos físicos y en línea.

Pasos

Paso 1: Recopilación de documentos. El solicitante debe contar con los siguientes documentos: una identificación oficial vigente (Credencial de Elector del INE, Matrícula Consular, Pasaporte o licencia de EEUU), un correo electrónico y un número de teléfono celular. Las personas en EEUU también deben proporcionar su domicilio, mientras que las de México deben presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Recopilación de documentos. El solicitante debe contar con los siguientes documentos: una identificación oficial vigente (Credencial de Elector del INE, Matrícula Consular, Pasaporte o licencia de EEUU), un correo electrónico y un número de teléfono celular. Las personas en EEUU también deben proporcionar su domicilio, mientras que las de México deben presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP). Paso 2: Elegir el lugar de trámite. La tarjeta puede solicitarse en una de las 1 700 sucursales de FINABIEN en México o, para quienes residen en Estados Unidos, en uno de los 53 consulados mexicanos. Una de las ventajas de tramitarla en un consulado es que se reciben dos tarjetas: una para EEUU y otra para México.

Elegir el lugar de trámite. La tarjeta puede solicitarse en una de las 1 700 sucursales de FINABIEN en México o, para quienes residen en Estados Unidos, en uno de los 53 consulados mexicanos. Una de las ventajas de tramitarla en un consulado es que se reciben dos tarjetas: una para EEUU y otra para México. Paso 3: Realizar la solicitud. El trámite también puede realizarse en línea a través del portal finabien.gob.mx.

Realizar la solicitud. El trámite también puede realizarse en línea a través del portal finabien.gob.mx. Paso 4: Recepción de la tarjeta. Una vez aprobada la solicitud, la tarjeta es enviada al domicilio del solicitante, con un tiempo de entrega máximo de 10 días.

En caso de dudas, los usuarios pueden contactar a la línea de atención telefónica desde EEUU al 1 855 279 2720.

Una vez activada la tarjeta, los usuarios deben descargar la aplicación móvil de Financiera para el Bienestar, disponible para iOS y Android, para poder gestionar los depósitos y envíos de dinero.

Los fondos pueden ser depositados en efectivo en más de 100 000 comercios autorizados en EEUU o mediante depósito directo de la nómina.

Ventajas

La tarjeta FINABIEN destaca por su enfoque en reducir los costos asociados al envío de remesas. Con una comisión de solo $2.99, se posiciona como una de las más económicas en el mercado.

Esta característica fue validada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que la ubicó en el primer lugar en su listado por bajos costos.

El tipo de cambio competitivo es otro de sus mayores atractivos; por ejemplo, el envío de $400 resulta en la recepción de $7 638 47 pesos mexicanos.

Importancia

La titular de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, señaló que esta tarjeta evita el cobro de impuestos a las remesas, ya que no utiliza intermediarios externos.

Esta fue una característica que fue destacada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su presentación en julio de 2025.

Límites

Los clientes pueden mantener un saldo máximo de $20 000, con un límite diario de transferencias de $2 500 y un límite mensual de $10 000.

Más de 67 000 mexicanos en EE.UU. ya han utilizado esta herramienta, lo que refleja su creciente aceptación y eficacia.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube