¿Desempleado en Carolina del Norte? Conoce tus derechos y cómo solicitar asistencia económica

Si has perdido tu trabajo por razones que no dependen de ti en Carolina del Norte, es posible que tengas derecho a recibir beneficios de desempleo que te ofrezcan un apoyo económico temporal.

El proceso para solicitar estas prestaciones se ha simplificado para que sea rápido y fácil, especialmente a través del sitio web oficial del Departamento de Seguridad de Empleo de Carolina del Norte (DES).

A continuación, te mostramos los pasos clave y los requisitos para que puedas comenzar tu solicitud.

¿Quiénes son elegibles para solicitar el seguro de desempleo en Carolina del Norte?

Para calificar para el seguro de desempleo, debes cumplir con varios criterios fundamentales. Uno de los principales requisitos es que tu despido no haya sido por una falta o acción tuya.

Además, debes haber ganado una cantidad mínima de salario durante el "período base" (normalmente los 12 meses previos a tu solicitud) y estar física y mentalmente disponible para trabajar.

Es crucial que busques empleo activamente y que mantengas un registro de tus esfuerzos. Los beneficios de desempleo son una ayuda provisional mientras encuentras un nuevo trabajo, no un reemplazo a largo plazo de tus ingresos.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

La manera más efectiva de solicitar beneficios es a través de la plataforma en línea del DES. Para empezar, crea una cuenta en des.nc.gov.

Necesitarás un correo electrónico personal y tu número de Seguro Social para este registro.

Si no eres ciudadano de los Estados Unidos, también tendrás que proporcionar tu número de extranjero y la fecha de vencimiento de tu documento de autorización de empleo.

Una vez que tengas tu cuenta, la plataforma te guiará paso a paso para que completes y envíes tu solicitud.

Después de enviar tu solicitud, el DES la revisará para determinar si eres elegible. Durante este proceso, es importante que sigas cumpliendo con los requisitos de búsqueda de empleo.

¿Cuáles son los requisitos esenciales para solicitar el seguro de desempleo en Carolina del Norte?

Para que tu proceso sea exitoso, ten a mano la siguiente información:

Historial laboral de los últimos dos años: Prepara los nombres de tus empleadores, sus direcciones físicas y números de teléfono, las fechas en que trabajaste para ellos y el motivo por el cual terminó tu empleo.

Registro en NCWorks: Como parte del proceso, debes registrarte en NCWorks.gov. Esta es la entidad estatal encargada de ayudar a los solicitantes a encontrar un nuevo empleo. Si no te registras, no podrás recibir los beneficios.

Certificaciones Semanales: Después de presentar tu solicitud inicial, debes completar una certificación en línea cada semana para seguir recibiendo tus pagos. En estas certificaciones, debes informar sobre cualquier ingreso que hayas recibido y los contactos de búsqueda de empleo que realizaste.

