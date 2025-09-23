Capacítate y busca empleo en Florida: estos sitios online impulsados por el estado que te facilitan acceso al mercado laboral

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de empleo en Estados Unidos (EEUU) no es una tarea sencilla, bien sea que desees ingresar al mercado laboral en algún sector en específico o que quieras cambiar de trabajo, lo cierto es que es importante conocer todas las herramientas a su mano para encontrar las mejores opciones.

En Florida cuentan con varias páginas web, recomendadas por el propio estado, para la búsqueda de empleo, pero no solo para ello, sino también para capacitarse adecuadamente y tener más opciones.

En esta oportunidad nos referimos a Employ Florida y Career Source Florida.

Mercado laboral en Florida al alcance la mano

Por medio de Employ Florida las personas que hacen vida en el estado pueden navegar en su web para acceder a las siguientes opciones:

Encuentre un Trabajo

Encuentre su Centro de Carreras Local

Asistencia de Reempleo

Educación y Entrenamiento

Acceda al Portal de Talentos de la Industria Aeroespacial y de Defensa de Florida

No solo eso, también podrán acceder a:

Tendencias del Mercado Laboral

Datos de empleo y salarios

Datos del Mercado Laboral

Información del Mercado Laboral

Por medio del centro de ayuda de Employ Florida puede obtener ayuda y servicios auxiliares disponibles bajo pedido para individuos con discapacidades.

Señalan que Employ Florida enlaza a todos los servicios y recursos de la fuerza laboral estatal y local de Florida. Los socios son CareerSource Florida, la junta de política y supervisión estatal y el Departamento de Comercio, la agencia estatal que administra los fondos de la fuerza laboral.

La recomendación para disfrutar de todas sus herramientas y beneficios es registrarse e iniciar sesión: Employ Florida.

Fuerza laboral + Recursos

CareerSource Florida es la junta estatal de políticas e inversiones de la fuerza laboral de líderes empresariales y gubernamentales encargados de guiar el desarrollo de la fuerza laboral para el estado de Florida.

Allí los residentes pueden acceder a asistencia de empleo por desastres.

Puede encontrar un cambio de carrera o programas que lo ayuden a conseguir el trabajo de sus sueños.

En este punto es importante destacar que trabaja de la mano con employflorida.com.

Los centros de carreras locales pueden ofrecer apoyo para solicitantes de empleo en línea, por teléfono y con cita previa.

La red de profesionales de la fuerza laboral puede ayudar con la búsqueda de empleo, la redacción de currículums, eventos relacionados con la carrera y más.

Mientras que los solicitantes de empleo pueden buscar en el centro de empleo de servicio completo para encontrar trabajo, crear y publicar currículums y encontrar capacitación.

Los empleadores pueden publicar listados de trabajo, buscar empleados calificados y localizar servicios comerciales.

“La red CareerSource Florida conecta a los empleadores con talentos calificados y calificados y a los floridanos con oportunidades de empleo y desarrollo profesional para lograr la prosperidad económica”, manifiestan en su web.

Puede acceder y explorar en el siguiente enlace: CareerSource Florida.

