Las tiendas de comestibles mejor valoradas en Estados Unidos según el ranking de 2025: ¿Está tu favorita en la lista?

En Estados Unidos (EEUU) le dan especial importancia a la experiencia de compra de las tiendas de comestibles, se evalúan varios factores para determinar cuáles son las mejores para que los consumidores no solo consigan lo que buscan y más, sino que también reciban la mejor atención.

En esta oportunidad estamos hablando de un ranking publicado recientemente por USA TODAY 10BEST, sobre las mejores tiendas de comestibles en el país.

Guía para consumidores: top 10 de tiendas que venden comestibles en EEUU

10. Wegmans Food Markets

Con una lista de más de 100 tiendas en nueve estados que atienden a una variedad de presupuestos.

Los compradores los prefieren debido a sus alimentos preparados, las ventanillas únicas, la comida de temporada y sus programas benéficos de alcance comunitario.

Publix Super Markets

Tiendas conocidas por sus tiendas limpias y luminosas y su personal amable, además de una amplia gama de productos de alta calidad que se adaptan a diferentes gustos y necesidades dietéticas.

Publix se destaca debido a ser catalogado como un supermercado que prioriza la satisfacción del cliente.

Heinen's Grocery Store

Destacan que es una opción popular para muchos compradores debido a la calidad y variedad de productos que se ofrecen; desde productos frescos y artículos de panadería hasta alimentos especiales y comidas preparadas.

A esto se le suma un servicio amable y su programa Tasteful Rewards lo que le suma puntos y lo ubica en el top 10.

ALDI

Mencionan que a los consumidores les encantan las compras sencillas de Aldi, que resultan en precios asequibles, su gran suministro de frutas y verduras frescas que se reabastecen todos los días.

Así como su política de devolución liberal de la tienda llamada "Garantía Doblemente Buena".

Los compradores solo deben asegurarse de llevar su moneda para el carrito y sus propias bolsas de compra.

Gelson's Markets

Con más de 25 tiendas desde Calabasas hasta West Hollywood.

El ranking señala que los mercados de Gelson sorprenden a los compradores con pasillos amplios y departamentos de productos frescos y carnes de alta calidad.

Stew Leonard's

Actualmente es conocida como la tienda de lácteos más grande del mundo, así como un gran supermercado que ofrece carnes, pescados, productos frescos, productos horneados, quesos y vinos.

Además, sus personajes disfrazados en el lugar, entretenimiento y animatronics llevaron al New York Times a llamar a Stew Leonard's el "Disneylandia de las tiendas de lácteos".

Natural Grocers

A este se le considera un supermercado enfocado en la comunidad que ayuda a los compradores a tomar decisiones informadas y saludables para ellos mismos y para el planeta.

Se destacan porque sus tiendas tienen productos 100% orgánicos, lácteos de pastoreo y carnes libres de antibióticos y hormonas.

Resaltan que los productos orgánicos a granel, como semillas, nueces y harinas, se refrigeran para mantener su frescura, e incluso los artículos congelados presentan carnes orgánicas de ganado alimentado con pasto, aves de corral libres de antibióticos y verduras y frutas orgánicas.

Por otra parte, los clientes pueden aprovechar clases de nutrición gratuitas, cajas de pago sin bolsas desechables y "Precios Siempre Asequibles".

Fresh Thyme Market

En la marca del top 3 se encuentra esta serie de tiendas que ofrecen una experiencia de compra brillante y despejada, con estantes rebosantes de hierbas fragantes y café recién molido, además de productos coloridos y carnes recién cortadas.

Una de sus bondades diferenciadoras es que la marca se asocia con granjas y productores cercanos para ofrecer a los compradores productos sostenibles y una gran variedad de alimentos completamente naturales y orgánicos.

Hy-Vee

Son su lema "una sonrisa servicial en cada pasillo" y sus más de 280 tiendas en todo el Medio Oeste, se posiciona en el puesto 2.

Estas tiendas trabajan con agricultores para proporcionar frutas y verduras cultivadas localmente, y muchas de las ubicaciones ofrecen mostradores de comida con ensaladas enormes y elementos como pastel de carne, comida asiática, pizza y pollo frito.

The Fresh Market

En el codiciado primer lugar tenemos a Fresh Market.

El ranking lo describe como “un lugar donde los compradores podían tener una experiencia más íntima y personalizada que en los supermercados de estilo almacén de la época”.

Actualmente operan en 166 ubicaciones, en 22 estados, con un enfoque en productos frescos y artículos de marca propia.

