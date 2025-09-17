Mes de los casos sin resolver: estos son los crímenes más impactantes de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Mes Nacional de los Casos Sin Resolver, la Fiscalía de Suffolk (Nueva York) anunció que se sumaron tres investigaciones de homicidios y restos humanos no identificados a su sitio web oficial.

De esta manera, las autoridades buscan el apoyo de quienes puedan aportar información que permita esclarecer los crímenes y dar un cierre a las familias de las víctimas.

En tal sentido, el fiscal de distrito Ray Tierney precisó que cada caso representa a una persona que fue importante para sus allegados y que merece justicia, publicó Tu Prensa Local.

“Agregar sus casos a nuestra página web no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también abre nuevas oportunidades para que el público contribuya significativamente a estas investigaciones de larga data”, dijo el funcionario.

Los nuevos casos que se añadieron a la plataforma de la Fiscalía de Suffolk corresponden a hallazgos ocurridos en diferentes áreas de ese condado:

El 22 de marzo de 1978, en East Overlook Park, Montauk, se encontraron los restos de una mujer blanca de unos 60 años que había sido asesinada a tiros. Hasta hoy se la conoce únicamente como “Montauk Mary”.

El 8 de agosto de 1990, en Chateau Drive, Melville, se localizaron los restos de un hombre hispano con signos de violencia, esposado y con impactos de bala.

El 20 de mayo de 1998, cerca de la escuela primaria Brentwood Freshman Center, se descubrieron restos óseos de un joven, posiblemente blanco o hispano, de entre 15 y 17 años.

Con la ayuda de la artista forense del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, Danielle Gruttadaurio, y del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, se realizaron bocetos que muestran cómo pudieron lucir las víctimas antes de morir.

La Fiscalía ofrece hasta 2.000 dólares de recompensa por información que permita identificar a estas personas.

Casos sin resolver y personas desaparecidas en EEUU

Unidad de Casos sin Resolver y Personas Desaparecidas del estado de Texas, a partir de 2020, hubo más de 270,000 homicidios sin resolver en los Estados Unidos. Por tal motivo, son varias las entidades de ese país las cuales han abierto unidades destinadas a la investigación y resolución de este tipo de sucesos.

De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), casi la mitad de los casos de asesinato en Estados Unidos queda sin resolver. Cifras del organismo para el año 2023 indicaron que la tasa de resolución fue de un 58%.

No obstante, según un reporte publicado por New York Times, la sería menor, debido a que los números incluyen asesinatos de años anteriores que se resolvieron en ese periodo.

De acuerdo a los datos del FBI, las tasas de resolución para otros delitos son mucho más bajas. Por ejemplo, solo 8% de los robos de vehículos terminan en arresto.

La de resolución de casos de asesinato en Estados Unidos se ha posicionado como una inquietud significativa para las autoridades, los investigadores y la ciudadanía.

Crímenes sin resolver más impactantes de Estados Unidos

En la historia criminal de Estados Unidos se han presentado críemens que generaron conmoción en todo el mundo. Algunos de estos generaron tal sensación que llegaron a ser parte de la cultura, al ser representados en películas y documentales. Entre estos figuran los siguientes:

- El asesino del zodiaco

Entre los casos sin resolver más notorios de Estados Unidos se encuentran los asesinatos cometidos por el “asesino del Zodiaco”.

Se cree que asesinó, al menos, a cinco personas en el norte de California entre 1968 y 1969. La identidad del homicida se desconocer desde su primer asesinato, se trata del crimen de una pareja de adolescentes.

Además, otra pareja fue baleada en 1969 (una de las víctimas sobrevivió), el asesino llamó a la policía para que se le responsabilizara de ambos crímenes. También escribió cartas provocativas a los periódicos. Las cartas solían comenzar con las palabras “les habla el Zodiaco”, y terminaban con un símbolo parecido a la mira de una pistola.

La identidad del asesino del Zodiaco no se ha comprobado. El principal sospechoso por estos crímenes, el docente Arthur Leigh Allen, fue internado en una institución en 1975 por delitos no relacionados.

- JonBenét Ramsey

El asesinato de JonBenét Ramsey, una niña de seis años ganadora de un concurso de belleza, es otro de los crímenes sin resolver que estremecieron a Estados Unidos.

La menor fue localizada sin vida en el sótano de la casa de su familia en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Había sido atada y amordazada, antes de ser asesinada de un golpe en la cabeza.

JonBenét también había sido agredida sexualmente.

Entre los sospechosos figuraba un amigo de la familia, quien se había disfrazado de Papá Noel para las fiestas navideñas de los Ramsey.

- Dalia Negra

El caso de la “Dalia Negra” se remonta al 15 de enero de 1947. La víctima, Elizabeth Short, de 22 años, fue hallada sin vida en un barrio de Los Ángeles. Su cuerpo había sido mutilado.

A la joven se le apodó como “Dalia Negra”, por su afición hacia los vestidos negros transparentes y a la película de cine negro de 1946, La Dalia Azul, la cual retrataba el asesinato de una ama de casa infiel.

El presunto asesino envió cartas a la policía local, sin embargo, las autoridades no lograron capturarlo.

