Maltrato animal en Trujillo lleva a la cárcel a un hombre: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público del estado Trujillo imputó y privó de su libertad a un hombre por delitos de maltrato animal tras matar a un gato.

De acuerdo con el funcionario en su cuenta de Instagram, el sujeto, identificado como Carlos Sequera, recibió cargos por Maltrato Animal, Daño Animal, Prohibición de Hacerse Justicia por sí Mismo y Apología del Delito.

Penas por maltrato animal en Venezuela

El caso de Carlos Sequera se suma a una serie de incidentes reportados en el país. Según datos del Ministerio Público y medios locales, se registraron aproximadamente 1.543 casos de maltrato animal desde 2017 hasta la fecha.

Adicionalmente, la Organización Avisa Venezuela estimó en 2015 que cerca de 200 mil perros y gatos son abandonados anualmente, lo que agrava la problemática de la fauna urbana.

Recientemente, se han conocido otros casos que generaron conmoción pública. El 11 de agosto, una mujer fue detenida en Barinas tras haber asesinado a un perro de compañía, mientras que en El Tigre, una joven de 18 años fue arrestada luego de que un perro muriera por permanecer amarrado sin agua por varias horas.

Costo legal y económico por estos delitos

La Fiscalía venezolana ha propuesto endurecer las penas relacionadas con el maltrato animal. Las nuevas medidas buscarían elevar las condenas a un máximo de seis años de prisión y multas de hasta 2.000 Unidades Tributarias (UT).

En el marco de la legislación vigente, el Fiscal General Tarek William Saab detalló que privar a un animal de condiciones básicas como luz, aire, alimento o higiene puede resultar en sanciones.

Las penas de prisión oscilan entre dos y cinco años, además de multas de 1.000 a 2.000 UT. Si el acto de maltrato es grabado y difundido, se aplicarían sanciones adicionales: una pena de cárcel de entre tres y seis años, junto con una multa de 600 a 1.000 UT.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube