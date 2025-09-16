Piden la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk en Utah: estos son los cargos que enfrenta

Suscríbete a nuestros canales

La fiscalía de Utah anunció que pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, de 22 años, acusado de la muerte de Charlie Kirk

El presunto asesino, Tyler Robinson, fue detenido el pasado viernes. Según el fiscal, a Robinson se le ha imputado el delito de asesinato con agravantes "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros". Robinson no ha estado cooperando con los investigadores.

¿Qué se sabe de la investigación?

El fiscal Jeff Gray añadió que la fiscalía imputa a Robinson otro cargo por disparar un arma de fuego y causar lesiones corporales graves.

Las autoridades han hallado en el rifle que Robinson ocultó en un bosque cercano a la Universidad Utah Valley (UVU) el ADN del acusado. También han encontrado en la casa del sospechoso casquillos con marcas similares a las que se hallaron en el lugar del crimen.

¿Cuál en la petición de la fiscalía?

La fiscalía del condado de Utah, en EEUU, anunció que pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk.

La fiscalía le imputa siete cargos, en los que se entran incluidos el de asesinato con agravantes. El fiscal Jeff Gray dijo que el acusado atacó a Kirk "basándose en su ideología política" y que lo hizo "a sabiendas de que había niños presentes".

¿Qué otros cargos enfrentan el acusado?

Robinson también enfrenta doble cargo por obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

Adicionalmente, se le acusa de manipulación de testigos y de la comisión de un delito violento en presencia de un menor. El acusado comparecerá por primera vez ante un juez del Cuarto Distrito del estado de Utah hoy a las 15:00.

Por otro lado, George Zinn, de 71 años, admitió que intentó distraer a la policía para que el asesino de Charlie Kirk escapara de las autoridades. Se le acusa de obstrucción a la justicia y ya se encuentra detenido.

Este martes, un video que muestra el momento de la detención de Zinn, tras su confesión, comenzó a circular por redes sociales.

