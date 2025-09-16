La misteriosa desaparición de una joven relacionada con Roblox: conoció a un hombre a través del videojuego

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 18 años de edad habría sido secuestrada por un hombre, quien la habría llevado hasta España, tras conocerla a través del videojuego Roblox.

La víctima, una joven chilena identificada como Sophia Figueroa, desapareció la noche del pasado martes.

Los padres de Sophia, quien es estudiante de tercer año de educación media, denunciaron que su hija habría sido trasladada por este desconocido al país europeo bajo extrañas circunstancias.

La madre relató al medio Chilevisión que comenzaron a notar un comportamiento extraño en su hija desde hacía aproximadamente un mes.

Compró un pasaje hacia Galicia

Indicó que la joven empezó a prohibirles la entrada a su cuarto, aun cuando tenían una cercana relación. Los padres también notaron que el horario de sueño de la joven había cambiado.

Fue la noche del martes cuando la pareja no encontró a Sophia en casa. Sus progenitores registraron las redes sociales de la estudiante y hallaron que había conseguido un pasaje hacia Galicia.

Inmediatamente, los padres se dirigieron hasta el aeropuerto, donde mantuvieron el último contacto telefónico con su hija, quien ya estaba en Madrid. Sophia les dijo que estaba bien.

Paula, madre de Sophia, relató que realizaron una denuncia por presunta desgracia en la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde entonces, no han obtenido nueva información sobre su hija. Las pocas y cortas llamadas que han tenido han sido “sospechosas”.

Padres se comunicaron con el hombre de Roblox

La única persona que pudo ver a Sophia a través de una videollamada fue una de sus tías, quien reveló un dato preocupante, la adolescente hizo un gesto que, con su familia, habían pactado realizar en caso de sentirse en peligro.

El presunto secuestrador envió mensajes de audio a los familiares de la joven. “Deje de amenazarme”, le dijo el sujeto a la madre. Además, aseguró que no es un pedófilo y que sí tiene 19 años.

El hombre afirmó que no había obligado a la estudiante a viajar con él. El sujeto le recalcó a la familia que no era un delincuente, y que no tenía intenciones negativas.

Sin embargo, la familia sospecha que podría ser un caso de trata de personas. Ante la situación, la Cancillería de Chile afirmó a BioBioChile que, a través de sus consulados en Lisboa y Madrid, se colabora con las autoridades pertinentes para la búsqueda de Sophia.

El organismo, manifestó su completa disposición para brindar la asistencia y orientación consular requerida en este caso.

Demandan a Roblox y Discord

En otro hecho vinculado con el polémico videojuego, un matrimonio presentó una demanda contra las compañías tecnológicas Roblox y Discord tras la muerte de su hijo Ethan, de 15 años.

Según la denuncia, las empresas fallaron en proteger al adolescente de un acosador que lo contactó por medio del videojuego y luego lo hostigó a través de la aplicación de mensajería, lo que llevó al joven a tomar una drástica decisión.

De acuerdo con The New York Times, el caso del adolescente encendió nuevamente las alarmas por la creciente preocupación sobre la seguridad de los menores en el mundo digital y la supuesta negligencia de las plataformas para prevenir interacciones con depredadores en línea.

Según los padres de Ethan, el adolescente quien fue diagnosticado con autismo, conoció a su acosador en Roblox. Se trataría de un adulto llamado Timothy, quien se hizo pasar por un niño.

Con engaños, lo convenció de desactivar los controles parentales y trasladar las conversaciones a Discord.

Fue entonces cuando el depredador comenzó a extorsionar al joven con amenazas de difundir información sensible.

La presión y el hostigamiento deterioraron la salud emocional de Ethan, lo que finalmente culminó en su muerte por suicidio en 2024.

La investigación policial en Florida reveló que Timothy ya había sido arrestado en 2021 por cargos de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores.

Los padres acusan a las compañías de negligencia, fraude y encubrimiento.

En respuesta a la demanda, un portavoz de Roblox se mostró "profundamente entristecido" y aseguró que la empresa trabaja para mejorar sus herramientas de seguridad.

Por su parte, Discord reafirmó su "profundo compromiso con la seguridad" y afirmó que usa "tecnología avanzada" para eliminar proactivamente el contenido que viola sus políticas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube