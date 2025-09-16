Padres demandan a Roblox y Discord por drástica decisión que tomó un adolescente

Suscríbete a nuestros canales

Un matrimonio presentó una demanda contra las compañías tecnológicas Roblox y Discord tras el suicidio de su hijo Ethan, de 15 años.

Según la denuncia, las empresas fallaron en proteger al adolescente de un acosador que lo contactó en un videojuego popular y luego lo hostigó en una aplicación de mensajería, lo que llevó al joven a tomar una drástica decisión.

El caso, revelado por The New York Times, subraya la creciente preocupación sobre la seguridad de los menores en el mundo digital y la supuesta negligencia de las plataformas para prevenir interacciones con depredadores en línea.

Un calvario de tres años en línea

Según los padres de Ethan, el adolescente quien fue diagnosticado con autismo, conoció a su acosador en Roblox, donde un adulto llamado Timothy se hizo pasar por un niño.

Con engaños, lo convenció de desactivar los controles parentales y trasladar las conversaciones a Discord.

Fue allí donde el depredador comenzó a extorsionar al joven con amenazas de difundir información sensible.

La presión y el hostigamiento deterioraron la salud emocional de Ethan, lo que finalmente culminó en su muerte por suicidio en 2024.

La investigación policial en Florida reveló que Timothy ya había sido arrestado en 2021 por cargos de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores.

Las acusaciones y la respuesta de las plataformas

Los padres acusan a las compañías de negligencia, fraude y encubrimiento.

Ellos alegan que Roblox y Discord no implementaron medidas de seguridad básicas, como la verificación de edad, y que tampoco monitorearon interacciones riesgosas que pudieron haber evitado la tragedia.

En respuesta a la demanda, un portavoz de Roblox se mostró "profundamente entristecido" y aseguró que la empresa trabaja para mejorar sus herramientas de seguridad.

Por su parte, Discord reafirmó su "profundo compromiso con la seguridad" y afirmó que usa "tecnología avanzada" para eliminar proactivamente el contenido que viola sus políticas.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube