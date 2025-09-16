Muerte de la influencer Marian Izaguirre sacude las redes: así fue su desaparición y misterioso hallazgo

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de la influencer mexicana Marian Izaguirre la semana pasada dejó en conmoción a las redes sociales por las circunstancias aún misteriosas que rodean los hechos.

La creadora de contenido, identificada como Flor Marian Izaguirre Pineda, desapareció el pasado 1 de septiembre. Se le vio por última vez alrededor de las 6 de la tarde, cuando abordó su automóvil KIA, modelo RIO de color rojo, en su natal Uruapan.

Fue al siguiente día cuando sus familiares presentaron una ficha de búsqueda a Alerta Alba Michoacán, en la que detallaron la vestimenta y señas particulares de la joven. Amigos y colegas en redes sociales ayudaron a difundir la ficha para acelerar la búsqueda.

Localización misteriosa y estado de salud crítico

Cinco días después de no haber dejado rastro, específicamente el 6 de septiembre, la Fiscalía de Michoacán localizó a Izaguirre, en un hotel de Morelia.

Aunque fue hallada con vida, su estado de salud era crítico, según informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. La influencer fue trasladada de inmediato al Hospital de la Mujer, donde ingresó en la unidad de terapia intensiva.

La Fiscalía michoacana, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, abrió una investigación en torno a las circunstancias del caso. De acuerdo con las autoridades, los primeros indicios apuntaron a una situación de violencia intrafamiliar.

En reacción al hecho, el gobernador Ramírez Bedolla declaró: “Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan.”

Se activaron medidas de protección para la influencer con el fin de salvaguardar su integridad, aunque se desconocen las causas de su delicado estado de salud.

Muerte y donación de órganos aprobada por su familia

Después de una semana en terapia intensiva, la Fiscalía General de Michoacán anunció el fallecimiento de Marian Izaguirre el 12 de septiembre, luego de que fuera diagnosticada con muerte cerebral.

Tras la certificación de esta condición, los familiares de la joven tomaron la decisión de donar sus órganos. El Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, córneas, músculo esquelético y riñones, que fueron trasplantados a personas que los necesitaban.

